Arthur, papa touchant : adorable photo avec sa fille Manava, ses fans sous le charme

Des internautes touchés, qui avaient déjà eu l'occasion de voir d'adorables photos de l'animateur avec sa petite merveille, notamment le 27 août dernier, toujours sur Instagram, alors que la famille profitait de ces derniers jours de vacances. La fillette, au bord d'une piscine, faisait alors le show devant la caméra de son papa en dansant avec une énergie débordante.

Le rythme dans la peau

"Je veux les mêmes pas!!!", s'amusait la comédienne Claudia Tagbo en commentaire, visiblement bluffée par les talents de danseuse de la jeune fille. Quelques jours plus tard, c'est toujours au bord de cette piscine que l'animateur de TF1 filmait sa petite princesse, cette fois-ci en train d'effectuer un saut dans l'eau. Une enfant qui ne manque pas d'assurance, et qui pourrait bel et bien devenir danseuse plus tard. Elle pourrait aussi suivre les traces de son père en faisant le show à la télévision ou celles de sa mère en se lançant dans une carrière de mannequin. En attendant, elle profite de la bienveillance de ses parents pour s'épanouir, que ce soit à la piscine ou bien à l'école, qu'elle vient de retrouver ce jeudi.

Pour rappel, Arthur était déjà parent avant la naissance de Manava. Il est le père de deux garçons : Samuel (né en 1997 de son union avec l'ex-mannequin Léa Vigny) et Aaron (né en 2009 de son couple avec le mannequin danois Caroline Nielsen). Par le passé, il a épousé Estelle Lefèbure, mannequin et ex-épouse de David Hallyday, avant de divorcer en 2008.