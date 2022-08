Arthur et Mareva Galanter sont mariés ! Rare photo des amoureux pour officialiser...

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Un couple d'amoureux toujours aussi soudé... et marié ! Ce mercredi, Mareva Galanter a fait une grosse révélation à ses abonnés : l'ex-Miss France et l'animateur Arthur, en couple depuis dix ans se sont en effet unis dans le plus grand secret et fêtent cet été leur anniversaire de mariage dans un décor paradisiaque, la Polynésie française. Et pour l'occasion, ils ont partagé une rare photo d'eux enlacés qui a beaucoup plu à leurs abonnés !

Une jolie révélation dans un décor absolument divin : ce mercredi, l'animateur Arthur et l'ex-Miss France Mareva Galanter ont dévoilé qu'ils se sont mariés, il y a plusieurs années, dans le plus grand secret ! En couple depuis 2012, les deux amoureux ont en effet publié sur Instagram une photo d'eux enlacés face à Bora Bora, dont la légende est plutôt explicite : "Noces de cocotier #anniversairedemariage". Une jolie nouvelle qui signifie donc que leur mariage se serait déroulé il y a déjà quelque temps, mais qu'ils n'en auraient rien dit à personne... Peu étonnant de leur part : depuis leur rencontre, ils ne se sont presque jamais exposés et gardent leur jardin secret bien à eux. Cependant, leur photo, dans laquelle on les voit habillés de blanc transpire l'amour entre eux et a beaucoup plu à leurs abonnés, qui les ont félicité pour cet anniversaire de mariage.

Une petite fille couvée par son père donc, qui profite de sa seule fille : de mariages précédents, Arthur avait eu deux fils, Samuel (25 ans) et Aaron (13 ans), dont la maman est Caroline Nielsen, qui n'ont pas l'air de les avoir accompagnés en Polynésie. Pourtant, la fratrie est très proche : si leurs visages sont toujours cachés, Arthur aime prendre des photos de ses enfants ensemble. Sa plus grande fierté !