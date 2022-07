Mareva Galanter en vacances avec sa fille Manava : Cliché de famille émouvant en Polynésie

Quatre générations en un seul cliché ! Le 6 juillet 2022, Mareva Galanter a partagé un cliché de famille sur lequel elle apparaît en Polynésie avec sa fille Manava (6 ans), sa maman et sa grand-mère. Cheveux détachés et lunettes de soleil sur le nez, l'ancienne Miss France pose à côté de sa mère dont elle semble avoir hérité le beau sourire.

Au premier plan, la doyenne de la famille porte une couronne de fleurs sur la tête et un long collier de perles nacrées autour du cou. Petite dernière, la fille d'Arthur et de Mareva est habillée d'un adorable ensemble à motifs roses et d'un jean mauve. Comme toujours, le visage de la petite fille dont le prénom signifie "Bienvenue" en Tahitien est dissimulé derrière une émoticone afin de préserver son identité. "Family First, 85 ans à 6 ans" écrit l'ancienne reine de beauté en légende.

"Magnifiques", "Belle famille !!!! Elle semble bien grande votre princesse", "GIRLS power", "De beaux gènes", "4 générations", "Le plus grand bonheur des retrouvailles", "4 générations de femmes c'est tellement rare c'est génial", "J'adore cette photo avec les 4 générations de femmes réunies !" ont commenté certains internautes, ravis de découvrir la famille Galanter (presque) au complet.