Mareva Galanter pose avec sa fille Manava : cheveux longs et regard complice, elle a bien grandi

Arthur et Mareva Galanter sont les heureux parents de Manava, qui fêtera ses 7 ans le 5 août prochain. Une petite fille qui fait leur bonheur et qui leur rappelle que le temps passe à grande vitesse. Sur Instagram, l'ancienne Miss France a posté un cliché d'elle en compagnie de sa fille, qui a visiblement bien grandi. Si son visage est caché par un emoji coeur, afin de protéger sa vie privée, on peut clairement voir les cheveux déjà très longs de Manava, tout comme sa mère.

"Amour inconditionnel", écrit la compagne d'Arthur en légende de cette tendre photo. Mère et fille y apparaissent très complices, alors qu'elles se regardent, tout sourire. L'animateur et producteur et Mareva Galanter ne sont pas avares de clichés de leur fille, qui les fait tous les deux craquer. Également père de deux garçons, Samuel né en 1997 de son union avec l'ex-mannequin Léa Vigny et Aaron, né en 2009 de son couple avec le mannequin danois Caroline Nielsen, Arthur redécouvre les joies de la paternité avec cette petite fille qui grandit à vue d'oeil.

Manava veut rester sous le feu des projecteurs

Et qui a déjà hérité du goût pour le divertissement. En effet, Mareva Galanter a récemment fait quelques rares confidences sur Manava et il semblerait qu'elle sache déjà ce qu'elle souhaite faire plus tard. "Ma fille pense que c'est normal de passer à la télé. C'est étonnant..., a-t-elle confié au Buzz TV du Figaro. Pour l'instant, elle veut être DJ, elle est dans sa phase DJ et elle pense que c'est tout à fait normal. Elle m'a même dit que, si j'étais dans un jury pour "Mask Singer" ou autre, elle pourrait m'accompagner. Elle m'a dit : 'Je pourrais t'accompagner comme ça je me mettrais à côté de toi.' C'est très mignon."