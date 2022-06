Arthur papa poule et "angoissé" avec ses trois enfants, confessions sans filtre

Chez les parents, il y a ceux qui adorent dévoiler les bouilles de leurs enfants et il y a les autres. Ceux qui restent plus mystérieux par volonté de protéger leur progéniture, comme Arthur. L'animateur star de TF1 est papa de trois enfants : Samuel, 25 ans, né d'une première relation avec Léa Vigny, Aaron, 12 ans, dont la maman n'est autre que le mannequin danois Caroline Nielsen et Manava, la fille qu'il a eue avec l'ancienne Miss France Mareva Galanter qui partage, à ce jour, toujours sa vie.

S'ils les affichent parfois sur les réseaux sociaux en prenant soin de ne pas dévoiler leurs visages, Arthur n'est pas du genre à lâcher du lest sur les confidences au sujet de son quotidien avec ses enfants. Mais il a récemment fait une exception sur les ondes d'AirZen Radio. Dans l'émission que présente Julie Obispo, Jacques Essebag, de son vrai nom, s'est confié comme jamais sur sa vie à la maison, en famille. Sa véritable source de bonheur mais aussi d'inquiétude : "Je suis père de famille, mes angoisses sont liées à mes enfants, au monde qu'on va leur laisser" a-t-il indiqué.

Malgré tout, Arthur essaie de ne pas penser au négatif et de profiter de chaque instant : "Quand je rentre chez moi, je fais des blagues foireuses à mes enfants, tout le temps. [...] Ma passion, c'est lire des blagues Carambar à ma fille de 7 ans qui me regarde comme un extraterrestre, c'est lui raconter des histoires avant de dormir qui n'ont ni queue ni tête et qui finissent dans l'espace. C'est ça mon truc !"