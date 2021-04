Arthur papa gaga : ses enfants Manava et Aaron complices en photo, l'aîné Samuel ému

À 55 ans, Arthur est assurément un homme comblé. Épanoui dans sa carrière professionnelle en tant qu'animateur et producteur, il l'est encore plus dans sa vie privée grâce à sa femme et ses enfants. Marié à Mareva Galanter, Arthur forme avec elle une belle famille recomposée. Car oui, le présentateur de Vendredi tout est permis (TF1), est le papa de trois enfants issus de trois relations différentes. Il y a Samuel, l'aîné (23 ans, fruit de sa relation avec Léa Vigny), Aaron, le cadet (11 ans, dont la mère est avec Caroline Nielsen) et enfin la petite dernière, Manava, (5 ans, née de son union avec Mareva Galanter). Toute ce petit monde s'entend à merveille comme l'a une nouvelle fois prouvé Arthur sur Instagram dimanche 18 avril 2021.

L'animateur a en effet partagé une photo qui en dit long sur la complicité entre ses enfants, Aaron et Manava. Sur l'image, frère et soeur contemplent la mer face à laquelle ils se trouvent, bras dessus bras dessous. "Brother and sister. Pour que chaque jour compte", a légendé Arthur, ému par leur touchante relation. Le plus grand, Samuel, a beau ne pas être sur la photo, il a exprimé toute sa tendresse pour son petit frère et sa petite soeur en commentaire de la publication : "Mes amours."