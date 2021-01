Arthur, un businessman critiqué : il perd parfois gros mais il ose de sacrées nouveautés

A vos agendas ! Le 5 février 2021, la saison 2 de Stars à nu débarque sur TF1. Comme lors de la première édition, des personnalités femmes et hommes ont accepté de se déshabiller pour sensibiliser au cancer. C'est Arthur qui a imaginé ce concept et, à l'approche de la diffusion, l'animateur et homme d'affaires a évoqué les nouveautés lors d'une interview pour TV Mag. "Cette année, nous mettons en avant d'autres cancers, comme celui du colon chez l'homme et celui du sein et de l'utérus chez la femme. On y retrouvera des rencontres avec des gens qui ont été touchés par le cancer. Et une nouvelle séquence avec des témoignages de téléspectateurs qui ont regardé l'émission l'an dernier, suivi les conseils de nos médecins, se sont fait dépister, diagnostiquer un cancer et qui aujourd'hui sont en cours de rémission. Oui, je peux dire que Stars à nu a sauvé des vies et c'est une fierté, en tant que producteur d'y avoir participé!", a-t-il expliqué.

Avec Stars à nu, Arthur se défait de l'image d'animateur cantonné au divertissement et endosse à fond son rôle d'entrepreneur. Sur sa lancée, il assure même préparer d'autres projets. "J'essaie peu à peu de ne pas faire que du divertissement pur et de glisser de temps à autre des messages grâce au talent des artistes. Je développe actuellement un nouveau format sur le regard que l'on porte sur la cause LGBT. Ça s'appelle Reines d'un soir et met en scène des célébrités coachées par des drag-queens et qui découvrent le monde de la femme à travers le regard de l'homme qu'ils ne sont plus le temps de l'émission. Je travaille aussi avec Denis Brogniart sur un gros projet, La Traversée de Paris, avec des artistes et des champions olympiques qui tenteront pour une association de traverser Paris à la nage sur les 11 km de la Seine entre Bercy et le Trocadéro. Il y aura une surprise sous chaque pont, avec des variétés, des happenings et mille autres surprises pour joindre l'utile à l'agréable!", a-t-il détaillé.

Le divertissement reste le domaine de prédilection d'Arthur. Il l'a encore une fois prouvé en 2020 en lançant District Z sur TF1. Un jeu inédit qui réunit un petit groupe de personnalités dans une zone interdite qui grouille de zombies et appartenant au mystérieux savant fou, le professeur Z. Original et ambitieux, District Z a fait un carton sur la chaîne en rassemblant parfois plus de 5 millions de téléspectateurs devant leurs écrans. Et ce malgré les critiques et accusations de plagiat.

Arthur businessman

Couronné de succès sur le petit écran, Arthur le serait en revanche moins dans le monde des affaires. D'après le dernier numéro du magazine Capital, qui lui consacre le papier Arthur, animateur à succès, businessman à confirmer, on lui reproche d'avoir investi trop souvent à perte dans de nombreux secteurs différents comme celui des jus de fruits bio Good Organic Only, marque lancée avec sa femme Mareva Galanter et délaissée trois ans plus tard. Arthur a également misé un temps sur We Are TV, une start up développant des applis de télévision interactives ou encore sur le site web Magénération.com inauguré en 2008 et fermé en 2010. Il n'empêche que, malgré tout, Arthur est un visionnaire. Son émission Vendredi tout est permis a même été adaptée à l'étranger, à savoir en Algérie, Tunisie, États-Unis, Danemark, Colombie, Israël, Portugal, Roumanie, Mexique et Vietnam. L'émission District Z est également bien partie pour séduire nos voisins étrangers. Tourné près du Parc Astérix, à seulement 30 kilomètres de Paris, le décor du programme a pour ambition de servir de parc d'attraction ou de festival pour fans de zombies. Arthur dit avoir par ailleurs déjà reçu "des marques d'intérêt de grandes chaînes américaines et européennes et des plateformes de streaming".

Alors, est-il meilleur animateur que businessman ? La question peut se poser mais comme le rappelle malgré tout Capital, Arthur peut se vanter d'avoir deux qualités essentielles : "la persévérance et l'esprit d'entreprise".