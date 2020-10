Stars à nu saison 2 : Trois Miss et un gagnant de Koh-Lanta... le casting complet

Suite au succès de la saison 1, Arthur a pris la décision de tourner une nouvelle édition de l'émission Stars à nu (TF1). Les nouvelles personnalités qui font partie du casting ont été dévoilées et elles font rêver.

Le tournage de la saison 2 de Stars à nu a débuté il y a quelques jours, dans des conditions sanitaires strictes on imagine. Du côté des femmes, le compagnon de Mareva Galanter a pu compter sur la présence de plusieurs Miss comme l'a dévoilé Le Parisien : Maëva Coucke (Miss France 2018), Linda Hardy (Miss France 1992). La belle danseuse Inès Vandamme, que le public a découvert dans Danse avec les stars 2019, a aussi accepté de se mettre à nu pour la bonne cause. La chanteuse et Youtubeuse Lola Dubini fera également le show. Selon Télé Loisirs, Nathalie Marquay (Miss France 1987) et la présentatrice Anaïs Grangerac complètent le casting.

Du côté des hommes, Cartman n'a pu refuser cette belle proposition de son grand ami Arthur. Après avoir gagné Koh-Lanta (en 2014 dans La Nouvelle Édition) et avoir dévoilé son corps de rêve dans Danse avec les stars 2016, et avoir remporté le trophée au côté de Denitsa Ikonomova, Laurent Maistret se dénudera pour la saison 2 de Stars à nu, selon les informations du Parisien. L'acteur et comédien Gil Alma, Vincent Desagnat et l'humoriste Jeanfi Janssens seront aussi au rendez-vous. Télé Loisirs ajoute les noms de Christophe Beaugrand et de l'ancien nageur professionnel Camille Lacourt.

Le casting change mais le principe de Stars à nu reste le même. Des personnalités se dénude pour la bonne cause. Pour la saison 1, c'était pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules. Firmine Richard, Fanny Leeb, Mareva Galanter, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Maddy Burciaga, Alessandra Sublet et Marine Lorphelin avaient accepté de se dévêtir. Chez les hommes, ce sont Baptiste Giabiconi, Alexandre Devoise, Satya Oblette, Philippe Candeloro, Olivier Delacroix, Bruno Guillon, Alexandre Devoise et Franck Sémonin qui se sont déshabillés. La soirée des garçons avait rassemblé 3,6 millions de téléspectateurs et celle des filles 3,4 millions.