Inès Vandamme (Danse avec les stars) très proche d'une figure de télé-réalité

Inès Vandamme a intégré Danse avec les stars en 2019. Mais cela faisait déjà bien des années qu'elle dansait. Il faut dire que la jolie blonde de 28 ans a été bercée dès son jeune âge dans le milieu. Sa mère et sa tante, soeurs jumelles, sont toutes les deux professeurs de danse. Et c'est à l'âge de 5 ans que la belle Inès a commencé la pratique... avant d'être repérée par un célèbre chorégraphe qui n'est autre que Bruno Vandelli, figure culte de Popstars en 2002 !

C'est devant les caméras de TFX, qui suivaient la nouvelle vie du danseur dix-huit ans après son passage télévisé, que le duo s'est révélé. Son nom n'est plus à faire dans la profession. Bruno Vandelli est, après quarante ans de carrière, connu et reconnu comme chorégraphe. Aujourd'hui, il donne des cours et propose des stages de danse. Et, sans surprise, les étudiants se bousculent pour y participer. Parmi eux, la belle Inès Vandamme, qui a permis à son partenaire Ladji Doucouré d'arriver en finale de Danse avec les stars sur TF1 en 2019.

Bruno Vandelli et Inès Vandamme, une relation de longue date

Et cette histoire ne date pas d'hier ! La jolie danseuse et le chorégraphe de renom se connaissent depuis bien longtemps. "Il m'a repérée quand j'avais 8 ans. Et aujourd'hui, je suis toujours une élève de Bruno Vandelli", confie Inès Vandamme lors de ce reportage diffusé le 18 septembre 2020. Et d'ajouter : "Il fait peur, parce qu'il a une certaine rigueur. Moi ça va mieux depuis quelques années, mais avant, j'avais la pétoche !"

Près de vingt ans après avoir coaché les futurs chanteurs de Popstars, Bruno Vandelli cartonne toujours autant. Et ce succès fou, il le doit, selon lui, à la qualité de ses performances. "On doit être entre 8 et 10 à proposer un matériel chorégraphique, c'est-à-dire un matériel qui permet de nourrir les danseurs, confie-t-il face caméra. On a une spécificité, tu arrives à deviner facilement qui est derrière la chorégraphie."

En exclusivité pour Purepeople.com en février dernier, Bruno Vandelli avait déjà évoqué sa relation avec Inès Vandamme. "Je suis ravi qu'elle soit une vedette de Danse avec les stars. C'est une magnifique jeune femme avec qui j'ai travaillé longtemps et qui a fait une saison magnifique, qui est allée jusqu'en finale. Ça, ce sont des choses qui me touchent", avait-il déclaré. Toutefois, pas question de le retrouver dans le fauteuil des jurés de DALS... du moins, pour l'instant.