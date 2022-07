Arthur, sa fille Manava adorable sirène qui n'a pas froid aux yeux : une vidéo dévoilée

Au début du mois de juillet, c'est Mareva Galanter qui faisait sensation sur la Toile en partageant un portrait de famille au côté de sa fille mais aussi de sa maman et sa grand-mère. Quatre générations réunies pour un cliché des plus émouvants.

S'il Manava fut le premier enfant de l'ancienne Miss France, Arthur était déjà père de deux garçons avant sa naissance, Samuel né en 1997 de son union avec l'ex-mannequin Léa Vigny et Aaron, né en 2009 de son couple avec le mannequin danois Caroline Nielsen. Au micro d'AirZen Radio en compagnie de Julie Obispo en juin dernier, Arthur livrait de très rares confidences sur sa vie de papa. "Je suis père de famille, mes angoisses sont liées à mes enfants, au monde qu'on va leur laisser. Quand je rentre chez moi, je fais des blagues foireuses à mes enfants, tout le temps. [...] Ma passion, c'est lire des blagues Carambar à ma fille de 7 ans qui me regarde comme un extraterrestre, c'est lui raconter des histoires avant de dormir qui n'ont ni queue ni tête et qui finissent dans l'espace. C'est ça mon truc !"