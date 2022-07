Arthur : Rare et tendre photo avec son fils Sam pour ses 25 ans

C'est un cap important qu'a passé l'un des enfants d'Arthur, le 5 juillet 2022. Son fils Sam fêtait son anniversaire et pour l'occasion, il a dévoilé une photo inédite à ses côtés pour le plus grand bonheur de sa communauté Instagram.

Arthur est un homme comblé professionnellement. Le présentateur et producteur de télévision multiplie ses projets. Mais il n'en oublie pas le plus important, à savoir sa famille. Et mardi justement, il a mis à l'honneur son fils aîné Sam (né de son union avec le mannequin Léa Vigny) pour une occasion spéciale. Celle de son anniversaire. Et le jeune homme, qu'il ne dévoile que très rarement sur ses réseaux sociaux, a passé un cap important. Il a en effet fêté ses 25 ans.

Le compagnon de Mareva Galanter a donc posté une tendre photo sur son compte Instagram. On peut le voir de dos, en train de prendre son fils dans les bras. Le charmant brun au crâne rasé a lui aussi ses mains autour de son papa et affiche un beau sourire. "Happy you Sam. 25 ans. Mon fils. ma vie", peut-on lire en légende de la publication.