Dita von Teese revient sur ses relations avec des Français... de vraies drama queens !

Le 17 septembre 2021, sur TF1. En attendant de la voir se déhancher sur un cha-cha ou un pasodoble, la Reine du burlesque a évoqué ce nouveau challenge le temps d'une interview depuis Los Angeles avec Gala. Un entretien dévoilé dans le magazine du 26 août, lors duquel l'Américaine de 48 ans est revenue sur ses histoires d'amour avec des Français.

A la suite de son célèbre mariage avec Marilyn Manson, qui s'est terminé en 2006 après cinq ans de relation, Dita von Teese a fréquenté le comédien français Jérémie Elkaïm (vu dans Presque rien, Polisse ou encore La guerre est déclarée). La pin-up a ensuite partagé la vie d'un autre Français entre 2009 et 2011 : Louis-Marie de Castelbajac, le fils du styliste du même nom (voir diaporama). Des romances bilingues qui n'étaient visiblement pas de tout repos... "J'ai eu des histoires, jamais relayées par la presse, avec des acteurs français très célèbres et, mon dieu, il y a tellement de 'drama'..."

Heather Renée Sweet - de son vrai nom - explique alors : "J'assistais aux scènes qu'ils me faisaient et, avec la barrière de la langue, c'est comme si j'étais en train de regarder une pièce de théâtre... Ils étaient totalement amoureux et impossibles à calmer, s'est-elle souvenue. Nous verrons si ma perception change à l'avenir." Pas évident de partager la vie d'une star du burlesque et la jalousie a parfois pesé sur ses relations amoureuses : "On m'a déjà dit : 'Je suis jaloux que tout le monde puisse voir ton corps'. Dans la vraie vie, je ne suis pas exhibitionniste. Et je suis fidèle, Dita von Teese a-t-elle assuré. Un homme qui me confond avec mon personnage manque de maturité. C'est rédhibitoire."

Après ses romances en français, la jolie brune a ensuite fréquenté le chanteur anglais Theo Hutchcraft (du groupe Hurts). Depuis 2014, elle semble avoir trouvé le parfait équilibre avec un certain Adam Rajcevich, un graphiste qui travaille pour Disney. Une relation qu'elle n'expose que très peu.