Jean-Charles de Castelbajac marié à Pauline de Drouas : photos, les jolis détails de la robe

Une journée inoubliable. Le 21 septembre 2019, le couturier Jean-Charles de Castelbajac s'est marié civilement à la poétesse Pauline de Drouas. Plus récemment, dans la semaine, les deux artistes de 71 et 31 ans ont convolé en justes noces lors d'une merveilleuse cérémonie célébrée à l'église, avec les enfants et un soleil plein. Sur les réseaux sociaux, le créateur a partagé plusieurs photos de cette journée de mariage au cours de la semaine. On y découvre des détails jamais vus auparavant.

Depuis l'église, on voit les deux mariés assis dans des chaises blanches assorties, forgées des célèbres anges du créateur. Une belle journée poursuivie jusque tard dans la nuit au Château de Loubersan (Gers). Sur Instagram, on pouvait découvrir cette belle scène en bois, entourée de murs décorés de dessins de Jean-Charles Castelbajac.

Pour l'occasion, la poétesse portait une longue robe blanche de la maison parisienne Celestina Agostino. Une création originale, brodée d'une colombe de Jean-Charles Castelbajac. "Moment de grâce, et de grande émotion, quand Pauline est arrivée dans sa robe de Celestina Agostino dont je ne connaissais que les anges et la colombe", a écrit le couturier sur Instagram.