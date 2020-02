Jean-Charles de Castelbajac, un 3e enfant à 70 ans : Pauline est enceinte

Le 19 janvier 2020, Jean-Charles de Castelbajac et sa femme Pauline de Drouas participaient au vernissage de l'exposition Azzedine Alaïa Collectionneur organisée à Paris. A cette occasion, le couple avait exposé un nouveau projet à revenir : l'arrivée de leur premier enfant. En effet, Pauline, chef de projet pour la maison JC de Castelbajac, était apparue avec un ventre déjà très arrondi lors de l'événement parisien. Pour autant, le créateur de mode de 70 ans et son épouse n'étaient pas encore prêts à annoncer cette grande et heureuse nouvelle au monde entier. C'est maintenant chose faite !

Dimanche 2 février 2020, Jean-Charles de Castelbajac a officialisé la grossesse de sa femme sur Instagram, en publiant deux magnifiques photos d'elle, le ventre rond nu. "Pauline, ma beauté, quand je t'ai photographiée ce matin, lovée dans cette main de cuir blond, dans mon oeil mémoire est venue cette image de Kertesz à la jeune danseuse contorsionniste", a commenté, avec amour, Jean-Charles de Castelbajac. De son côté, Pauline a elle aussi publiée une photo, mais debout, dans ses stories Instagram.