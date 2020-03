Jean-Charles de Castelbajac, papa à 70 ans : Son épouse a accouché

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs admirateurs. Jean-Charles de Castelbajac a annoncé une heureuse nouvelle aux siens : son épouse Pauline de Drouas a donné naissance à leur premier enfant.

Jean-Charles de Castelbajac compte plus de 120 000 abonnés sur Instagram. Il y a publié une nouvelle photo samedi 29 février 2020, une photo de sa fille, née de son union à Pauline de Drouas. La jeune maman a accouché la veille, le vendredi 28 février 2020. Le créateur de mode de 70 ans et directeur artistique de la marque Benetton a dévoilé le prénom du bébé, Eugénie, et lui a adressé une première déclaration d'amour.

"ÉGÉRIE et j'ai souri, éberlué devant cette apparition hier matin, ma fille, Eugénie, petit poisson merveilleux, je suis ému, bouleversé, mais paradoxalement quand je la prends dans mes bras, j'ai le sentiment qu'elle a toujours fait partie de ma vie, écrit @jcdecastelbajac en légende de son diaporama de deux photos d'Eugénie et lui. Merci @poemandsun [l'alias de son épouse Pauline de Drouas, NDLR] pour ce trésor sacré, merci à tous ceux qui nous ont écrit des mots roses ou bleus."