Jean-Charles de Castelbajac (72 ans) : Il raconte sa vie de papa avec sa fille Eugénie, 2 ans

Trois femmes ont compté dans la vie de Jean-Charles de Castelbajac : sa première épouse Catherine de Castelbajac à qui il s'est marié en 1979 (et dont il a divorcé en 1994), et avec qui il a eu ses deux grands garçons Guilhem et Louis-Marie (nés en 1979 et 1983), Mareva Galanter (avec qui il est resté durant dix ans, de 2002 à 2012) et Pauline de Drouas, qu'il a épousée en 2019 à Paris. De mariage avec la jolie blonde qui a 35 ans de moins que lui, Jean-Charles de Castelbajac a connu un nouveau bonheur :celui d'accueillir un troisième enfant en mars 2020. Ce petit ange blond qui le comble de bonheur se prénomme Eugénie.

Ce 4 septembre 2022, au cours d'un entretien accordé au Journal du dimanche, Jean-Charles de Castelbajac offre quelques confidences sur son quotidien de papa. Eugénie, qui aime déjà dessiné du haut de ses 2 ans, donne de nouvelles couleurs aux week-ends de son célèbre papa. "On part avec la poussette, on traverse le parc Monceau ou le Jardin d'Acclimatation, dont j'adore le côté à la fois suranné et bien agencé comme dans un musée, partage le styliste de 72 ans. On déjeune chez Rimal, un restaurant libanais tenu par la même famille depuis toujours. J'aime aussi Loulou, la plus belle terrasse de Paris, derrière le musée des Arts décoratifs, dont j'ai dessiné la carte. Ca passe très vite, le dimanche, avec des enfants."

Lorsqu'Eugénie sera assez grande, elle ira au cinéma avec son papa. Ce denier sait déjà que les pop corn salés seront toujours au rendez-vous pour leurs sorties dans les salles obscures. "Ca fait partie des pop corn de Proust qui importants dans ma vie", confie Jean-Charles de Castelbajac.

Si Eugénie n'a pas encore l'âge d'aller au cinéma avec son papa, la fillette compte déjà de magnifiques voyages à son actif. Cet été, elle a visité l'Italie et la région de la Toscane avec ses parents. Un voyage immortalisé en photos et partagé sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que l'on voit la petite Eugénie à la découverte de la ville de Voltera ou bien assise sur un banc, face à la mer.