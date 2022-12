Diaporama : Jean-Charles de Castelbajac, papa d'une petite Eugénie (2 ans) : tendre moment père-fille, l'art en héritage

12 / 17

Jean-Charles de Castelbajac - 33ème édition des prix "Andam Fashion Awards 2022" dans les Jardins du Palais Royal à Paris le 30 juin 2022.À l'occasion de son édition 2022, le concours de l'ANDAM, qui vise à récompenser et accompagner les futurs talents de l'industrie du luxe, dévoile quelques nouveautés, entre création de prix et parrain d'exception. L'ANDAM se renouvelle. C'est un rendez-vous incontournable du secteur de la mode. L'ANDAM vient de lancer son appel à candidature, révélant au passage quelques exclusivités. Pour cette nouvelle saison, la compétition sera présidée par un parrain qui n'est autre que B. Pavlovsky, Président des activités mode de Chanel. Ce dernier et ses équipes accompagneront les lauréats pendant un an dans le développement artistique et stratégique de leur label. Si le concours comprenait déjà quatre récompenses - Grand Prix de l'Andam (300.000 euros de dotation), le prix Pierre Bergé (100.000 euros), le prix Accessoires de mode et le prix de l'Innovation, (tous deux 50.000 euros) -, l'ANDAM annonce cette année la création du Prix Spécial du Jury, dont l'apport financier a été fixé à 100.000 euros. Une somme qui élève la cagnotte du concours à 600.000 euros, preuve de l'influence du projet pour l'industrie. En plus d'un nouveau parrain et d'un nouveau prix, la 33ème édition accueille dans ses rangs deux mécènes, Instagram et MyTheresa, qui s'installent aux côtés des traditionnels partenaires, comme Balenciaga, Kering, LVMH, le Ministère de la Culture ou encore les Galeries Lafayette. Deux nouveaux acteurs digitaux qui marquent l'ambition de l'ANDAM d'adapter son concours dans l'ère digitale et qui participeront à accroître la visibilité numérique des lauréats.