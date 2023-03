Emily Ratajkowski et Tina Kunakey : Looks chics et sobres pour Courrèges, Lena Situations fait encore le show

Il faisait clairement partie des défilés les plus attendus de la Fashion Week parisienne cette semaine : ce mercredi, la maison de couture Courrèges, spécialisée dans les sous-vêtements, présentait sa collection automne-hiver 2023/2024 en plein coeur de la capitale. Devant une pléiade de stars, bien sûr, et notamment plusieurs mannequins.

Parmi les Américaines, Emily Ratajkowski avait notamment fait le déplacement. La jeune femme, maman depuis près de deux ans et réputée pour aimer montrer sa silhouette dénudée, était absolument canon dans son manteau noir. Caché derrière de grandes lunettes de soleil, elle a posé devant les photographes au téléphone, avant d'aller admirer les créations.

Julia Fox, ex-compagne de Kanye West, avait également répondu présente. La jeune femme, qui se fait beaucoup plus discrète depuis sa rupture avec le rappeur, avait quant à elle choisi un blouson de cuir et des lunettes de soleil noires. Un look marquant... mais pas autant que Lena Mahfouf, qui, décidément, enchaîne les défilés pour cette Fashion Week. La jeune influenceuse française, dont les cheveux lisses et coupés au carré ont fait sensation au début de la semaine chez Dior, avait également choisi du cuir.

Tina Kunakey particulièrement sage

Du cuir pour ses bottes, mais également pour sa jupe longue et son blouson. Cachée sous une casquette, un appareil photo à la main, la jeune femme était vraiment sublime et a marqué le public présent. Tout en prouvant qu'elle peut faire le show avec n'importe quel look : quelques heures auparavant, elle avait choisi une robe très courte, puis une autre, colorée, sans parler de son incroyable smoking du défilé Dior...

Parmi les autres personnalités françaises présentes, François-Henri Pinault (qui avait également assisté au défilé Dior en famille) est arrivé en solo, tout comme Tina Kunakey, plutôt discrète dans son manteau noir, les cheveux attachés en une sage queue de cheval. Chiara Mastroianni, quant à elle, avait tenté le maxi décolleté dans une robe noire particulièrement sexy et a posé aux côtés d'un mystérieux inconnu...

Enfin, le rappeur Tyga a fait le déplacement, tout comme la très rare Avril Lavigne et ses cheveux blonds coupés au carré. Indya Moore était également là, tout comme la styliste reconnue Amina Muaddi, le jeune mannequin Fai Khadra, proche de Kendall Jenner et l'actrice de la série Girls, Jemima Kirke.