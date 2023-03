Léna Situations en costume cravate pour Dior, un look androgyne parfaitement maîtrisé

C'est dans les jardins du musée Rodin que la directrice artistique de la maison Dior, Maria Grazia Chiuri, a dévoilé sa collection dernière collection aux stars de la mode. Parmi elles, la fille de l'acteur Vincent Cassel, Deva Cassel, Charlize Theron, l'ambassadrice de la maison de haute-couture, mais également l'influenceuse la plus cotée du moment, Léna Situations.

C'est au travers de son show de trente minutes que la maison Dior a rendu hommage aux femmes des années 50 en optant pour des tenues amples et modestes en noir et blanc. A l'occasion de ce défilé inspiré des icônes féminines des années 50, la youtubeuse Léna Situations a troqué ses mini robes pour un total look garçonne.

L'influenceuse a fait une apparition remarquée devant les photographes en se présentant complètement métamorphosée. En effet, Léna Situations avait un carré plongeant lisse, un costume trois pièces noir et blanc et des talons Dior au motif patte d'oies. Pour contraster ce look très strict, la vidéaste de 25 ans a opté pour un sac matelassé vieux rose.

L'agenda chargé de Léna Situations

C'est encore une semaine chargée qui attend Léna Situations ! Après un voyage aux Etats-Unis à l'occasion du concert de Rihanna au Super Bowl, la compagne de Seb la frite revient à Paris à l'occasion de la semaine de la mode.

Cependant, lorsque l'instagrameuse n'est pas dans un avion ou à un défilé, elle se convertit en animatrice pour son podcast, Canapé six places. En effet, depuis le mois de janvier, Léna Situations accueille des célébrités de renom pour un entretien sur son canapé. Parmi elles, Marion Cotillard, qui a par ailleurs fermement défendu la fille de Vanessa Paradis lors de l'interview ou encore la nouvelle ambassadrice mondiale de Lancôme, Aya Nakamura.

Chaque semaine Léna Situations présente un nouvel épisode de son podcast sur la plateforme Spotify pour le plus grand bonheur de ses abonnés et également de quoi combler son absence sur YouTube.