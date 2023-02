Lily-Rose Depp acusée d'être une "fille de" : une célèbre actrice prend sa défense

Le 19 décembre dernier, le New York Times Magazine titrait en Une "Aw look ! She has her mother's eyes. And her agent. Extremely overanalysing Hollywood's nepo-baby boom", comprenez "Oh, regarde ! Elle a les yeux de sa mère. Et son agent. Une analyse en profondeur du baby-boom népotique à Hollywood". Illustré par quelques visages de fils et fille de, le magazine américain pointait que le milieu du cinéma à Hollywood est gouverné par le népotisme, favorisant exclusivement une "reproduction des élites culturelles". Parmi les visages desdits "nepo-babies", on reconnaissait notamment Zoë Kravitz , fille de Lenny Kravitz , Maya Hawke, fille d'Uma Thurman, Jaden Smith , fils de Will Smith , et Lily-Rose Depp , fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis . Cette dernière, qui s'est faite connaître en devenant égérie Chanel (rien que ça) avant de se lancer dans le cinéma, sera prochainement à l'affiche de la série The idol sur Netflix. Une carrière à l'ascension fulgurante et irréaliste qui lui a valu des critiques sur les réseaux sociaux. Mais la fille de ses parents a été vivement défendue par une célèbre actrice, elle aussi égérie Chanel.

Si elle n'avait pas de talent, elle ne serait pas dans le cinéma

Invitée mercredi 1er février dans le podcast hebdomadaire Canapé six places de l'influenceuse Léna Situations aux côtés de Guillaume Canet et Gilles Lellouche , Marion Cotillard a pris la défense de Lily-Rose Depp contre ceux qui l'accusent de n'avoir aucun talent, si ce n'est celui d'être née. Le trio était interrogé sur le secret pour faire sa place dans le cinéma. Gilles Lellouche s'est d'abord lancé avec humour : "C'est du piston, essentiellement... T'es fils de, ça aide beaucoup". Leur hôte a alors sauté sur l'occasion pour parler de la Une du New York Times. Ce à quoi Marion Cotillard a répondu que le talent est indépendant du piston : "C'est-à-dire que... Effectivement on peut être fils de ou fille de, à partir du moment où on a du talent, on va pouvoir faire une carrière. Si on n'en a pas, si on n'est pas à notre place, ça va s'arrêter très vite. Donc il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Surtout que les gens qui étaient sur cette couverture, il y a des gens extrêmement talentueux et qui n'ont rien à faire sur cette couverture qui manque de respect à des gens qui travaillent. Effectivement, d'un côté il y a des gens qui disent 'c'est plus facile pour vous', de l'autre côté, ces filles et fils de disent 'non c'est pas plus facile parce qu'il faut se faire un prénom'."

Préparant le terrain pour ses enfants Marcel et Louise, âgés de 12 et 5 ans, ou simplement persuadée que le népotisme n'est pas si terrible, l'actrice exilée à Los Angeles a poursuivi : "Quelqu'un comme Lily-Rose Depp, qui était sur cette couverture et qui est une comédienne absolument extraordinaire et qui je pense va faire de grandes choses, effectivement elle a deux parents qui sont célèbres mais si elle n'avait pas de talent, elle ne serait pas dans le cinéma".