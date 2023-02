Aya Nakamura devient la nouvelle ambassadrice mondiale de Lancôme

Aya Nakamura, "un véritable modèle pour toute une génération"

Cela fait maintenant plusieurs années que la marque Lancôme prône le "girl power" dans la promotion de ses produits en célébrant des icônes féminines tels que Zendaya ou Amanda Seyfried. En ce début d'année, l'artiste francophone, Aya Nakamura rejoint le club des muses de Lancôme en tant que ambassadrice, un choix qui ravit la chanteuse mais surtout, Françoise Lehmann, présidente internationale de la maison de cosmétique de luxe qui partage : " Je suis la carrière d'Aya Nakamura depuis longtemps car j'admire son talent et ses partis pris artistiques. Elle est un véritable modèle pour toute une génération, et je suis heureuse qu'elle se joigne à la famille Lancôme."

Malgré les chantages à la sextape dont la chanteuse a été victime ces derniers jours, Aya Nakamura, quant à elle, n'a pas hésité à faire part de sa joie sur son compte Snapchat en réponse aux nombreuses menaces reçues depuis plusieurs jours : " Ils m'adorent mais ils font semblant, c'est moi leur mère. Je suis égérie Lancôme et vous ?"

Une chose est sûre c'est que la chanteuse n'a pas de temps à consacrer aux dramas avec son agenda bien rempli. En effet, après la sortie de son quatrième album, DNK, le 12 janvier 2023, Aya Nakamura enchaîne les projets. En plus de la préparation de sa tournée, la chanteuse de 27 ans prévoit également la sortie d'un documentaire YouTube issu de sa collaboration avec Lancôme qui dévoilera les coulisses de son album et de ses concerts à Bercy prévus pour le 26 et 28 mai 2023.