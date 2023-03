Diaporama : Florent Pagny : Très longue chevelure et micro-jupe en cuir, sa fille Ael enflamme la Fashion Week !

1 / 41 Florent Pagny : Très longue chevelure et micro-jupe en cuir, sa fille Ael enflamme la Fashion Week !

2 / 41 Elle a passé beaucoup de temps loin du glamour et des paillettes. Exclusif - Florent Pagny et sa femme Azucena Caamaño - Première du spectacle "Lost in Buenos Aires" à l'Européen à Paris. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

3 / 41 Ael Pagny a grandi paisiblement en Amérique du Sud avec ses parents et son grand frère. Ael Pagny assiste au défilé Courrèges. Le 1er mars 2023. © Instagram

4 / 41 Toujours est-il que la jeune femme a un certain attrait pour le monde de la mode ! Florent Pagny, sa femme Azucena et leur fille Ael - 15e edition des NRJ Music Awards a Cannes. Le 14 decembre 2013. © BestImage

5 / 41 Le mercredi 1er mars 2023, elle a assisté au défilé de la marque Courrèges. Ael Pagny assiste au défilé Courrèges. Le 1er mars 2023. © Instagram

6 / 41 Son père Florent Pagny la décrit souvent comme pudique et introvertie. Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

7 / 41 Elle avait pourtant sorti la petite jupe et lâché ses très longs cheveux ! Florent Pagny, Azucena et leurs deux enfants, Aël et Inca. © instagram

8 / 41 Ael Pagny se dévoile sur Instagram. © Ael Pagny

9 / 41 Exclusif - Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Symphonie pour la vie, Spéciale Pièces Jaunes" aux Folies Grüss à Paris, diffusée le 4 février sur France 3. Le 12 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

10 / 41 Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Agence / Bestimage

11 / 41 Emily Ratajkowski - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Agence / Bestimage

12 / 41 Indya Moore - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

13 / 41 Indya Moore - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

14 / 41 Michelle Elie - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

15 / 41 Tyga - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

16 / 41 Tyga - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

17 / 41 Richie Shazam et Julia Fox - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

18 / 41 Michelle Elie - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

19 / 41 Emily Ratajkowski - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

20 / 41 Julia Fox - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

21 / 41 Emily Ratajkowski - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

22 / 41 Julia Fox - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

23 / 41 Fai Khadra - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023 © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

24 / 41 Amina Muaddi - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

25 / 41 Lena Mahfouf (Léna Situations) - - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

26 / 41 Fletcher aka Cari Elise Fletcher - - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

27 / 41 Fai Khadra - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

28 / 41 Amina Muaddi - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

29 / 41 Fletcher aka Cari Elise Fletcher - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

30 / 41 Avril Lavigne - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

31 / 41 Lena Mahfouf (Léna Situations) - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

32 / 41 Tiffany Hsu - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

33 / 41 Lena Mahfouf (Léna Situations) - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

34 / 41 Lisa Rinna - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

35 / 41 Jemima Kirke - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

36 / 41 Jemima Kirke - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

37 / 41 Francois-Henri Pinault - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

38 / 41 Avril Lavigne - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

39 / 41 Tina Kunakey - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage

40 / 41 Chiara Mastroianni - Défilé Courrèges prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er mars 2023. © Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage © BestImage, Lucia Sabatelli / Action Press / Bestimage