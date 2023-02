Florent Pagny : Sa femme Azucena redoutée par les amis de leurs enfants, elle révèle pourquoi

Azucena Caamaño, artiste-peintre originaire d'Argentine, a conquis le coeur de Florent Pagny il y a trente ans. Depuis, elle forme avec le chanteur un couple solide, parents d'Inca (26 ans) et Aël (23 ans). Cette famille soudée a accompagné l'interprète de Savoir aimer lors de son combat contre le cancer du poumon, une maladie qu'il avait annoncée lui-même et qui l'a obligé à annuler la tournée de ses 60 ans afin de suivre une chimiothérapie - son cancer n'étant pas opérable. Désormais en rémission, il continue de se ressourcer auprès des siens, et de son épouse, son roc. Une femme forte, à tel point qu'elle a pu faire peur aux amis de leurs enfants !

Face à l'intervieweuse et mannequin Julie Hantson, dans le cadre de l'une de ses chroniques pour Obispo All Access, "Rencontres avec des personnalités inspirantes" en 2022, madame Florent Pagny avait confié une anecdote sur sa famille : "Les copains de mes enfants, quand ils venaient dormir à la maison, ils disaient à leurs mamans 'non on ne veut pas aller chez Inca parce que sa maman elle est trop sévère'. En fait j'ai prévenu toutes les mamans, je traite les enfants comme les miens. (...) Je laisse pas faire de conneries parce que c'est un enfant du voisin. C'est comme si c'était les miens, tous pareils." Ainsi, pas de bêtises pour ses enfants, ni ceux des autres !