Florent Pagny : Son fils Inca lui ressemble de plus en plus, ce détail de son visage saisissant

Pour beaucoup, la bouche est la même pour l'artiste et son garçon : "Un joli sourire qui nous rappelle Florent", "Ohhhhh comme vous ressemblez à votre papa. Profitez de la vie avec ce superbe sourire", "La joie de vivre et le beau sourire de son papounet", "Un autre beau gosse. Le même sourire que son papa", "Comme ce sourire me rappelle quelqu'un." Des propos qui devraient faire plaisir à Florent Pagny si toutefois il passait par là !

Des enfants guides pendant la maladie

Quand Florent Pagny a appris qu'il souffrait d'un cancer nécessitant de lourds traitements, il n'a pas attendu longtemps avant d'en faire part à ses fans par le biais d'Instagram. Une vidéo pour laquelle il a été grandement aiguillé par ses enfants. Le chanteur, un peu trop généreux en détails, était prêt à donner toutes les informations le concernant, notamment "les noms de laboratoire." Un choix qu'Aël et Inca ont vite contré, rappelant qu'un résumé était largement suffisant : "Non papa, un message Instagram, ce n'est pas plus d'une minute."

La suite, tout le monde la connaît : Florent Pagny a subi des traitements ayant modifié son apparence physique. Mais tout semble rentrer dans l'ordre. En décembre dernier, son retour sur scène était annoncé. Il y a quelques jours, il s'affichait même au côté de Kendji Girac, plus en forme que jamais. Après la tempête, Florent Pagny semble avoir encore de très beaux (et nombreux) jours devant lui !