Florent Pagny et son cancer : comment il a su avant tout le monde que ça n'allait pas

Florent Pagny s'est relevé tel un Phoenix après s'être battu contre un cancer du poumon cette année. Une bataille que ses proches et lui évoqueront notamment dans le documentaire Florent Pagny : Un homme libre de Michel Jankielewicz, diffusé le 1er janvier prochain sur TF1, à partir de 13h40.

C'est le 25 janvier 2022 que le public a découvert que Florent Pagny était touché par un cancer. Le chanteur de 61 ans a annoncé la terrible nouvelle à ses fans par le biais d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. Je suis désolé, mais vous savez tous que dans la vie, le plus important c'est la santé", déclarait-il notamment.

Quand il a contracté la Covid-19, Florent Pagny a eu parmi les symptômes une méchante toux. Si de nombreuses personnes ont été touchées par cela, l'ancien coach de The Voice savait que ce n'était pas uniquement dû à cette maladie. "Il m'a dit : 'Dès que mon test est négatif, je fais une radio des poumons car quelque chose ne va pas, Azu", confie sa femme Azucena Caamaño dans le documentaire Un homme libre, comme le dévoilent nos confrères de Gala.

Quand il s'est fixé un objectif, il ne lâche pas

Florent Pagny avait malheureusement raison puisqu'à la suite de sa radio, il a découvert son cancer. S'il se voyait déjà mourir, au point de préparer immédiatement son enterrement avec son épouse après le diagnostic posé, la femme qu'il a rencontrée en 1992 lors d'un dîner lui a immédiatement donné la force de se battre. "Je lui ai dit d'attendre, de se calmer. Les examens ont révélé que c'était une tumeur méchante, qu'il fallait entamer un traitement violent. Florent a commencé à répéter son discours pour son public. Ca durait plus de cinq minutes. Il donnait trop de détails, jusqu'aux noms des laboratoires. Je lui ai dit que ça n'allait pas. (...) Il a été cru mais sincère. C'est ce qu'il fallait", a déclaré la belle brune. Son pilier lors de son combat durant lequel il n'a rien lâché grâce à ses proches. "C'est un peu le MBappé de la chanson. Quand il s'est fixé un objectif, il ne lâche pas", confie son ami Michel Jankielewicz.

Aujourd'hui, Florent Pagny va mieux et a même prévu de remonter sur scène de juin à juillet 2023. Une belle revanche.

