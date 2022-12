Florent Pagny en rémission de son cancer : le chanteur annonce une grande nouvelle, l'émotion à son comble

Au début de l'année, en janvier, Florent Pagny suscitait l'inquiétude en annonçant qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du poumon. Le chanteur qui avait prévu d'entamer une tournée pour ses 60 ans était alors contraint de mettre tous ses projets en suspens, à son grand regret. Il démarrait alors à la place une série de séances de radiothérapie, traitement lourd qui l'a rendu méconnaissable durant un temps, lui faisant perdre tous ses cheveux, sa barbe ou encore ses sourcils. Mais, force est de constater que tout va désormais mieux pour l'artiste. Ce jeudi 15 décembre, il a d'ailleurs partagé une grande nouvelle sur ses réseaux sociaux.

En effet, en rémission, il va pouvoir reprendre sa carrière en main et a d'ores et déjà prévu des retrouvailles avec son public fidèle en 2023. Le papa d'Inca, 26 ans, et Aël, 23 ans, sera donc "sur scène pour une série de festivals", à compter du mois de juin prochain et jusqu'à la fin du mois de juillet, même s'il est précisé que "d'autres dates sont à venir". Nîmes, Saint-Malo, Nancy, Perpignan, Bayonne ou encore Colmar font partie des villes où Florent Pagny posera ses valises le temps d'un concert.

Les internautes et fans de l'artiste n'ont pas tardé à s'enthousiasmer à l'idée de le revoir faire le show après de longs mois d'incertitude. "Super contente de savoir que tu vas bien mieux, tu nous as fait très peur, ménage toi et reviens nous vite en super forme olympique", "Trop contente d'apprendre ça même s'il ne vient pas dans le nord cela veut dire que tout vas bien pour lui, c'est génial", "Je suis ému d'apprendre son retour", "Très bonne nouvelle pour ce grand Monsieur de la chanson française", peut-on lire en commentaires de sa publication.