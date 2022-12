Florent Pagny "en train de préparer son enterrement" : la terrible réaction du chanteur en apprenant son cancer

En janvier 2022, Florent Pagny suscitait l'inquiétude en annonçant qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du poumon. Presque un an jour pour jour après sa prise de parole, un documentaire lui étant consacré va être diffusé le 1er janvier prochain, à 13h40 sur TF1. Intitulé Florent Pagny, Un homme libre, il se plongera dans le parcours exceptionnel du chanteur et reviendra sur les moments les plus marquants de sa vie, comme sa brouille avec Johnny Hallyday ou encore son idylle avec Vanessa Paradis. Mais surtout, son cancer sera abordé, notamment par sa femme Azucena Caamaño.

Cette dernière y racontera tout particulièrement la manière dont son mari a appris qu'il était malade. C'était à la fin de l'année 2021, lorsqu'il a fait une radio pour contrôler une toux persistante après avoir contracté la Covid-19. Et à l'annonce du verdict, Florent Pagny a tout de suite fait preuve de beaucoup de pessimisme. "Là, il m'appelle, il était en train de préparer son enterrement. Je lui dis attend, arrête, ça peut tout être, attend de savoir un peu plus, de faire des études qu'il faut, calme toi. Et d'un seul coup (...) les choses s'aggravent, c'est pas opérable, c'est une tumeur méchante. Il va falloir attaquer un traitement violent", se remémore-t-elle dans le documentaire comme le dévoile Midi Libre qui a pu le visionner en avant-première.

L'aide de ses enfants Inca et Aël

Azucena Caamaño reviendra également sur la décision de l'artiste de partager très rapidement la nouvelle sur ses réseaux sociaux, à travers une vidéo que toute la famille a aidé à préparer, même ses enfants Inca, 26 ans, et Aël, 23 ans. "Il commence à répéter son discours. (...) Cinq minutes de vidéo, je lui dis ça ne va pas, il commence à donner des détails, presque il donne le nom des laboratoires (....) Et là les enfants lui disent 'non papa un message Instagram pas plus d'une minute et demie'", expliquera la jolie brune.

Patrick Bruel interviendra lui aussi dans ce film de Michel Jankielewicz pour confier que savoir son ami malade "a été une déflagration". "Il m'a rassuré en me disant qu'il n'y en avait pas ailleurs, que c'était pris à temps et qu'il allait faire ce qu'il fallait se battre pour mieux revenir. Ce qui m'a frappé c'est que Florent me dise 'je ne pouvais pas imaginer qu'on m'aimait autant'", rapportera-il également.

À la film du documentaire, Florent Pagny s'exprimera lui-même et donnera rendez-vous pour un prochain documentaire "dans 30 ans", plus que jamais déterminé à vivre. En rémission, il a d'ailleurs déjà prévu ses retrouvailles avec son public fidèle en 2023. Il sera en effet "sur scène pour une série de festivals" à compter du mois de juin prochain et jusqu'à la fin du mois de juillet.