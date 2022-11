Florent Pagny et Vanessa Paradis, des ex en mauvais termes ? "17 ans sans se parler", révélations du chanteur

Le 6 novembre 2022,Florent Pagny fête ses 61 ans. Désormais heureux avec son épouse Azucena, le chanteur s'était rappelé dans l'émission Le Divan sur France 3 son histoire avec la jolie Vanessa Paradis alors qu'il avait 27 ans. Bien plus jeune que lui à l'époque, l'actrice était mineure lors de sa rencontre en 1988 avec l'interprète du titre Savoir aimer. D'abord simple "grand frère" protecteur avec la star, le chanteur était rapidement tombé sous le charme de son aura magnétique. Malheureusement en 1991, tout s'arrête brutalement. L'actrice du film L'Arnacoeur décide de quitter Florent Pagny pour partir vivre une idylle avec Lenny Kravitz.

"Ce n'était pas seulement une histoire qui s'arrêtait. Le plus troublant, c'est de voir que mes copains avaient plutôt choisi de la suivre que de rester avec moi. C'était presque plus ça qui me dérangeait. En plus, j'arrivais à un moment où, économiquement, c'était difficile et, autour de Vanessa, on lui expliquait qu'il ne fallait pas rester. 1992 n'a pas été une bonne année pour moi", confiait le chanteur face àMarc-Olivier Fogiel en 2016.

Toujours très bienveillant envers l'interprète du titre Divine Idylle, Florent Pagny n'a d'ailleurs pas compris pourquoi Vanessa Paradis n'a plus jamais voulu lui adresser la parole suite à leur rupture. "Moi je ne tourne pas forcément les pages. Là, en l'occurrence, c'est plutôt elle qui l'a tournée. Ça fait dix-sept ans qu'on ne s'est ni croisé, ni parlé, ni quoi que ce soit. Mais bon, ça ne me manque pas, j'ai ma vie, tout va bien", révélait-il avec incompréhension ajoutant même qu'il lui avait proposé un duo musical par le passé pour enterrer la hache de guerre. "Un jour, je l'avais appelée pour lui proposer un duo et elle m'a répondu : 'Écoute, ça fait un peu Johnny Hallyday et Sylvie Vartan.' Donc elle n'a pas voulu le faire", a-t-il expliqué, un peu médusé par l'attitude de son ex-petite amie.

Actuellement en plein combat contre un cancer du poumon, le chanteur a pu trouver du réconfort auprès de ses (vrais) amis mais aussi de sa femme Azucena et de ses enfants Aël et Inca.