Vanessa Paradis : Son ex Lenny Kravitz lui fait une magnifique déclaration pour son anniversaire

Le 22 décembre 2020, Vanessa Paradis a fêté ses 48 ans. Pour honorer ce jour si spécial, son ex Lenny Kravitz a décidé de lui rendre hommage en partageant un ancien cliché de leur couple sur Instagram. Peut-être nostalgique de l'idylle entretenue avec l'artiste, l'interprète du titre I Belong To You a posté une photographie à l'époque où ils étaient amoureux.

"Happy birthday to the one and only Vanessa Paradis" ("Joyeux anniversaire à la seule et unique Vanessa Paradis"). Une magnifique déclaration pour la jolie Française avec qui il a été en couple de 1992 à 1996. À leur rencontre, les deux artistes avaient eu un véritable coup de foudre artistique et romantique. De leur collaboration musicale était d'ailleurs né l'album éponyme Vanessa Paradis sorti en 1992.