Vanessa Paradis : Son ex Lenny Kravitz "regrette" leur romance tumultueuse

Il y a des histoires d'amour qui marquent au fer rouge. Et il est d'autant plus difficile pour Vanessa Paradis d'oublier Lenny Kravitz qu'elle a vécu, avec lui, un coup de foudre artistique et romantique. Son succès à l'étranger, la chanteuse le doit notamment à leur collaboration professionnelle, puisqu'elle a sorti un sublime album éponyme en 1992 grâce à cette rencontre - il s'est occupé de la direction artistique de cet opus. Dans les coulisses de la création, en revanche, les deux artistes tissaient des liens qui n'avaient rien à voir avec la musique. Ou presque. "Je n'ai jamais eu peur de proposer des choses ou qu'on me dise non, expliquait-elle au Figaro à propos de leur rencontre. La musique, c'est un domaine où j'ai pu provoquer les choses. Gainsbourg n'est pas venu à moi, je lui ai demandé. Kravitz, c'était pareil."

Je sais qu'un jour nous tomberons l'un sur l'autre

Vanessa Paradis et Lenny Kravitz sont restés ensemble pendant 4 ans. Âgée de 20 ans - il en avait 27 -, la jeune femme sortait tout juste d'un sacré Tandem avec Florent Pagny. Mais la fougue, la distance, les élans de folie auront eu raison de cette histoire tumultueuse. Séparé de sa douce depuis l'année 1996, le chanteur a longtemps nourri l'espoir de recroiser sa route. "Je ne suis pas inquiet, confiait-il en interview. Je sais qu'un jour nous tomberons l'un sur l'autre. On a passé de bons moments. On a fait de bonnes chansons. Je me sens toujours privilégié d'avoir vécu cette histoire avec Vanessa".

Vanessa était la femme parfaite mais elle est arrivée au mauvais moment

Seule ombre au tableau ? Un mauvais timing. C'est ce que Lenny Kravitz concluait dans les colonnes de Paris Match, jetant un regard nostalgique sur le passé. "J'étais fou amoureux d'elle, se souvenait-il. Vanessa était la femme parfaite mais elle est arrivée au mauvais moment. Je le regrette." Leurs relations seraient toujours au beau fixe. A vrai dire, Vanessa Paradis aurait trouvé en lui une épaule réconfortante pour pleurer son divorce avec Johnny Depp, en 2012. Mais il faudrait tout de même éviter de trop se projeter. Si un flou artistique plane au-dessus de la vie sentimentale de l'Américain, du côté de Vanessa Paradis, tout est limpide. Elle est si amoureuse de son Samuel Benchetrit qu'elle l'a épousé le 30 juin 2018 à Saint-Siméon, à l'est de Paris... et qu'elle lui dédie le moindre mot qu'elle susurre, en musique, sur ses nouveaux albums. Difficile de rivaliser avec une telle Divine Idylle...