Florent Pagny et Vanessa Paradis : Pourquoi leur histoire d'amour a tant choqué ?

Idylle passionnée, intense et scandaleuse pour certains, l'histoire d'amour entre Vanessa Paradis et Florent Pagny a débuté en 1988. Alors tous deux au début de leurs carrières, les deux futurs amants se rencontrent sur un plateau télé en Floride. Au premier regard, les deux artistes tombent amoureux l'un de l'autre. Seul hic : leur différence d'âge. Il a 27 ans, elle en a 16. Subjugué par le charme et la beauté de Vanessa, Florent décide immédiatement de la prendre sous son aile.

En plein tournage du film Noce Blanche en 1988, Vanessa trouve en Florent son nouveau confident et lui raconte même être gênée par les nombreuses scènes de nu qu'elle doit réaliser pour le long-métrage réalisé par Jean-Claude Brisseau. Ni une, ni deux, Florent vole au secours de sa belle et se rend sur le tournage pour avoir quelques explications avec le réalisateur. Quelques mois plus tard en 1989, le film est un énorme succès au box-office et permet à Vanessa de faire décoller sa carrière.

C'était un truc de fou

Totalement envoûté par Vanessa, Florent passe trois années inoubliables avec la chanteuse. Interviewé sur France 3 à l'occasion d'un documentaire diffusé en 2018, l'interprète du titre Ma liberté de penser confiait : "Me promener avec Vanessa, c'était un truc de fou. Elle zappait tout le monde. Elle arrivait quelque part, tu étais le porte-valise, tu n'étais même pas le mec. C'était juste elle qui rayonnait. Donc tu apprends que voilà, tu peux être aussi une vedette mais selon avec qui tu es, tu disparais. Et elle, elle avait cette faculté de faire disparaître les gens qu'il y avait autour d'elle."

Malheureusement en 1991, tout s'arrête. Et c'est Florent qui prend la lourde décision de quitter Vanessa... par amour pour elle. Repérée par Lenny Kravitz, la jeune femme est invitée par celui-ci à le rejoindre aux États-Unis afin de travailler sur un album. Une décision difficile pour Vanessa qui redoutait de laisser Florent en France. Le journaliste Eric Le Bourhis raconte cette rupture dans l'ouvrage Florent Pagny, portrait d'un éternel rebelle :"En définitive, c'est Florent qui, un matin, extrêmement contrarié, aurait fini par dire à Vanessa qu'elle ne pouvait pas laisser passer une telle occasion et devait partir outre-Atlantique, actant de fait la fin de leur histoire."

Deux ans après cette rupture, Florent Pagny rencontre celle qui allait devenir sa femme : Azucena Caamaño, une artiste peintre argentine. Deux enfants sont nés de cette union : Inca (né le 17 mars 1996) et Aël (née le 26 mai 1999). De son côté, Vanessa Paradis rencontre Johny Depp en 1998 à Paris. Le couple restera 14 ans ensemble et aura deux enfants : Lily-Rose (21 ans) et Jack (18 ans). Depuis cette rupture, Vanessa Paradis coule des jours heureux avec Samuel Benchetrit, qu'elle a épousé en 2018.