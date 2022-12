Florent Pagny malade : retrouvailles inédites pour Noël, sa femme Azucena a mis le paquet cette année

Cette année, Florent Pagny fêtera Noël en bonne compagnie. Car sa femme Azucena Caamaño, avec qui il partage sa vie depuis trente ans, a, selon Closer, prévu de réunir toute la famille du chanteur en Argentine, là où le couple vit depuis longtemps. Il y aura donc à leurs côtés leurs enfants Ael (photographe et vidéaste de 23 ans basé à New-York) et Inca (pilote et street artist de 26 ans installé à Miami) mais aussi, d'après des informations exclusives du magazine, les parents de l'interprète de Savoir Aimer : Odile et Jean (qui habitent en Bourgogne). Sans oublier Marie-Pascale Giunta, la soeur cadette du ténor.

Des retrouvailles inédites donc pour le coach de The Voice, lui qui aura vécu une année 2022 plus que difficile. Car pour rappel, en janvier dernier, il annonçait à ses fans qu'il était atteint d'un cancer au poumon. "On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s'opérer. Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X", avait-il révélé dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Il avait ensuite été diminué physiquement à cause de ses séances de chimiothérapie, avant de finalement reprendre du poil de la bête et d'expliquer avec joie qu'il était en rémission de son cancer.

De mieux en mieux

Mais l'ami de Patrick Bruel, qui s'était d'ailleurs montré rassurant concernant l'état de santé du chanteur, n'a pas encore terminé à 100% son combat contre la maladie puisqu'il devra passer des examens médicaux à Paris au mois de Janvier, à annoncé Closer, en ajoutant que l'artiste de 61 ans se sent "de mieux en mieux". Des résultats qu'il espère positifs, lui qui a déjà plusieurs dates de concert de prévues pour l'été 2023, que ce soit pour Nîmes le 20 juin, pour les Arènes de Bayonne le 21 juillet ou encore pour la foire aux vins de Colmar le 30 juillet.

À noter que, toujours d'après nos confrères, il aurait été approché par la production de The Voice pour jouer le rôle du coach mystère lors de la prochaine saison (fonction occupée par Nolwenn Leroy lors de la précédente édition de l'émission).