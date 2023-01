Florent Pagny en rémission de son cancer : il réapparaît en photo et retrouve son look légendaire

Bonne nouvelle pour tous les fans inquiets de Florent Pagny ! Loin de l'effervescence de l'Hexagone, chez lui en Patagonie, le chanteur atteint d'un cancer du poumon semble peu à peu reprendre du poil de la bête. Actuellement en rémission et ce depuis le mois de décembre 2022, l'interprète du tube Savoir aimer recommence doucement à se consacrer à ses passions, la musique en tête de ligne. Ce mercredi 25 janvier 2023, il a d'ailleurs posé aux côtés d'un autre chanteur français très apprécié du grand public : Kendji Girac.

C'est justement le grand gagnant de l'émission The Voice qui a posté une photo en story de son compte Instagram. Visiblement le beau brun s'est rendu en Patagonie pour tourner le clip de l'une de ses nouvelles chansons. L'occasion idéale pour retrouver l'un de ses premiers mentors. "Quel plaisir de rejoindre mon Florent Pagny pour découvrir ce magnifique pays ! Merci pour ces beaux moments hors du temps ! J'ai une immense chance, c'est inexplicable", a-t-il écrit en légende d'une photo où l'on peut voir les deux hommes côte à côte, souriants dans un décor lunaire.

Florent Pagny en forme

Vêtu d'un simple jean et d'une chemise marron légèrement ouverte, Florent Pagny affiche une mine on ne peut plus radieuse. Cheveux au vent, il paraît considérablement requinqué par rapport à ses dernières vidéos et a même de nouveau sa célèbre barbe. Tout semble confirmer que le chanteur est donc bel et bien sur le chemin lumineux de la guérison.

Comme il l'expliquait en décembre 2022, il compte même revenir très prochainement sur scène, pour performer à l'occasion de plusieurs festivals et ce, à travers toute la France. "Si tout va bien, l'année prochaine on se retrouvera enfin tous ensemble pour chanter et aller chercher des dons individuels qui permettent le développement de la recherche. Et ça commence à porter ses fruits puisque, comme vous le voyez, je me sens de mieux en mieux. C'est que les programmes marchent de mieux en mieux !", s'enthousiasmait-il lors d'un court message vidéo diffusé dans Taratata le 31 octobre dernier. On a hâte de le revoir !