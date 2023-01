Florent Pagny en guerre contre le Fisc : sa femme Azucena revient sur cette période très difficile

Florent Pagny était à l'honneur sur TF1. Le 1er janvier 2023, la première chaîne a diffusé un documentaire qui lui était consacré baptisé Un homme libre, de Michel Jankielewicz. Un carton d'audience : 4,02 millions pour 32,2%de parts de marché !

.Le chanteur de 61 ans est notamment revenu sur sa bataille contre le cancer ou encore sur son mariage avec femme Azucena Caamaño. Ses soucis avec le Fisc ont également été évoqués par son épouse. Une période difficile pour toute la famille.

Depuis 1993, Florent Pagny file le parfait amour avec Azucena. Une femme qu'il a épousée en 2006. Et depuis leur rencontre, la mère de ses enfants Inca (né en 1996) et Aël (née en 1999) est présente dans les meilleurs comme les pires moments. L'un d'eux est sa bataille judiciaire contre le Fisc. L'artiste qui a revendiqué sa liberté de penser dans l'un de ses titres a été accusé par l'administration fiscale de ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses revenus dans les années 90 (à savoir un emprunt accordé par sa maison de disques). En désaccord et sûr de son bon droit, il refuse donc de payer ce qu'on lui réclame et est bien décidé à ne rien lâcher. Ses meubles sont alors saisis et sa famille et lui se retrouvent dans une situation compliquée financièrement.

Florent Pagny s'est alors tourné vers son ami Pascal Obispo. Ce dernier a envoyé l'un de ses employés pour acheter tous ses meubles, puis il lui a loué tout le mobilier pour 1 euro symbolique (car il ne pouvait pas simplement les lui restituer). "Pascal était totalement intégré à l'histoire puisqu'on a dû faire appel à lui pour nous aider un peu, nous donner un coup de main et pour ne pas tout perdre. On allait tout perdre. On n'a pas tort mais pour le prouver il faut aller à la guerre. Cela veut dire qu'ils vont tout nous saisir, une épreuve, ça va être très dur", a déclaré Azucena dans le documentaire Un homme libre.

Cette histoire est racontée dans le titre Ma liberté de penser, composée par Pascal Obispo et écrite par Lionel Florence. Un tube qui n'a pas plu au Fisc. Florent Pagny a donc été condamné pour fraude fiscale, en janvier 2004. Un an plus tard, la Cour d'appel de Versailles finit par le blanchir.