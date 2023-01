Florent Pagny : Rares images de son mariage avec Azucena... son célèbre témoin lui a conseillé de dire "non" !

Leur histoire ressemble à un véritable conte de fées. En couple depuis 1993, Florent Pagny et Azucena Caamaño s'aiment comme au premier jour. Parents de deux enfants, Inca né en 1996 et Aël née en 1999, les amoureux se sont mariés en 2006 lors d'une cérémonie extrêmement confidentielle - ils ont donc fêté, en 2022, leurs noces de saphir. À l'époque, le couple avait préféré se dire "oui" devant un très petit comité... comme on peut le voir sur des images inédites diffusées, le dimanche 1er janvier sur TF1 dans le documentaire Florent Pagny, un homme libre.

Couronnes de fleurs, robe flottante couleur azur et longue traîne, Azucena Caamaño avait tenu à se marier à Florent Pagny dans la plus stricte intimité. "C'était un peu notre souhait, qu'on soit que nous, les enfants et nos témoins, raconte la peintre originaire d'Argentine. Et c'était tout. Et tous les amis qui savaient qu'on allait se marier ce jour-là, je leur avais dit 'C'est interdit, vous ne venez pas à la mairie, c'est non'. Alors la mairie avait préparé une salle pour recevoir à peu près 100 personnes, toutes les chaises. On arrive et le maire qui nous attend nous dit 'C'est tout ? Il ne va y avoir personne ?'. Non, on est tous là..."