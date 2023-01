"Voir toute sa vie se dérouler" : Florent Pagny ému aux larmes face au documentaire de TF1

Si Florent Pagny n'a pas pour habitude de se confier sur sa vie privée, il a néanmoins accepté que TF1 réalise un documentaire sur lui, sa carrière et sa vie. Intitulé Florent Pagny : un homme libre et diffusé le dimanche 1er janvier 2023 en cours d'après-midi, ce reportage exclusif a eu le mérite de beaucoup plaire, non seulement aux téléspectateurs mais aussi au principal intéressé qui n'a d'ailleurs pas manqué de réagir, juste après son visionnage.

Atteint d'un cancer du poumon depuis presque un an maintenant, l'interprète de Ma liberté de penser se bat quotidiennement contre la maladie. Heureusement, le chanteur est très bien entouré. Soutenu par ses amis, sa famille et surtout sa femme Azucena, il garde le cap et continue même de chanter. Dans ce documentaire inédit, les proches de l'artiste ont d'ailleurs témoigné avec beaucoup d'amour et de tendresse. Des mots et anecdotes qui ont beaucoup ému l'ancien coach de The Voice puisqu'en fin de programme, celui-ci est apparu face caméra pour adresser quelques mots émus aux téléspectateurs. "C'est assez particulier de voir toute sa vie se dérouler avec le témoignage de ses amis et de sa famille... Mais c'est bien ma vie", a-t-il assuré avant de féliciter l'équipe de tournage pour cette retranscription très fidèle.