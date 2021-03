Carla Moreau, une tentative de suicide après les accusations de sorcellerie ? "Elle doit se faire aider"

C'est une affaire qui fait froid dans le dos. Carla Moreau est accusée d'avoir eu recours à la sorcellerie pour nuire à plusieurs Marseillais, parmi lesquels sa grande amie Maeva Ghennam. Sous le choc, la compagne de Greg s'est exprimée sur Snapchat le 1er mars 2021 pour évoquer la rumeur selon laquelle la fiancée de Kevin Guedj a fait une tentative de suicide.

Depuis quelques jours, Maeva Ghennam fait part de sa peine concernant une trahison. Si elle ne citait aucun nom, elle a brisé le silence après que le blogueur et ex-candidat de télé-réalité Marc Blata a révélé, vidéos et notes vocales à l'appui, que Carla avait eu recours à la sorcellerie, notamment pour lui vouloir du mal. Après avoir rappelé qu'elle était anéantie, la brune de 23 ans a assuré que ce n'était pas un coup monté comme certains voudraient le croire. "Je n'en ai rien à cirer de casser Internet ou pas. (...) Arrêtez de me dire que cette histoire est montée de toutes pièces. Ca fait plusieurs années que ça dure. Ca a duré jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il y a eu de la sorcellerie sur Maissane et Océane aussi. Cette histoire est vraie. Jamais de ma vie je me serai retournée contre Carla."

Carla Moreau instable psychologiquement ?

Bien qu'elle soit remontée contre la maman de Ruby (1 an), Maeva ne lui souhaite aucun mal. Selon elle, Carla Moreau est instable psychologiquement et doit se faire aider. "Cette histoire me touche, je ne suis pas bien. Je n'arrive pas à sortir, à manger et à dormir. (...) Maintenant, ne vous acharnez pas sur elle. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas beau. Mais ça reste une personne humaine, une mère de famille... En prenant du recul, je me dis qu'une personne censée ne peut pas faire ça. On ne peut pas vouloir du mal à ses amis, surtout que j'étais sa seule amie et dans la télé et dans la réalité. (...) Ca fait longtemps que je suis au courant de ces histoires. Mais en prenant du recul, je me dis que c'est une personne en détresse. C'est une personne qui se sent peut-être mal dans sa peau et je ne l'ai pas vu. (...) Je pense qu'elle a vraiment besoin de se faire suivre par un psy parce que c'est fou de faire ça", a-t-elle poursuivi.

Maeva espère que les proches de Carla seront à ses côtés pour l'inciter à se faire aider et pour l'épauler. Car depuis que cette histoire est sortie, son ancienne amie est lynchée de toutes parts sur les réseaux sociaux. De quoi faire naître une rumeur de tentative de suicide. "J'ai vu les rumeurs comme vous comme quoi Carla avait fait une tentative de suicide. J'étais très inquiète. Toute la nuit, j'ai appelé Kevin. Il était bien entouré. Pour vous rassurer, Carla n'a fait aucune tentative de suicide", a-t-elle donc tenu à rassurer.