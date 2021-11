Maeva Ghennam toujours brouillée avec Carla Moreau : "Les gens pensent que c'est la victime dans l'histoire"

"Cette année a été l'une des années les plus compliquées, ça a été très dur." C'est le bilan que tire Maeva Ghennam auprès de son amie Laura Lempika lors d'un entretien avec elle pour sa chaîne YouTube. La célèbre candidate de télé-réalité suivie par des millions d'abonnés sur Instagram a accepté de revenir sur le sujet délicat de Carla Moreau et ses actes de sorcellerie. C'était il y a plusieurs mois, la maman de Ruby a été accusée d'avoir souhaité du mal à ses camarades des Marseillais à plusieurs reprises, dont à Maeva Ghennam. Un affront pour la jolie brune qui a décidé avec difficulté de ne pas pardonner.

"Tout ce qu'il s'est passé par rapport à Carla... Les gens pensent que ça a été facile pour moi, que Carla c'est la victime dans l'histoire mais j'en ai beaucoup souffert. Je suis même en train de faire une thérapie", a-t-elle révélé. Et pour elle de confier la grande peine qu'elle ressent encore : "Je n'aurais jamais fait ça à ma meilleure amie mais si ça avait été le cas, j'aurais tout fait pour m'excuser, je n'aurais pas menti et j'aurais préservé notre amitié. Parce que Carla et moi, c'est une amitié qui était vraiment forte, elle connaissait toute ma vie dans tous les détails. Ca a été comme une rupture amoureuse, je ne voulais pas y croire, j'ai gobé tous les mensonges, je ne voulais pas ne plus être amie avec elle, c'est une des personnes que j'aimais le plus, autant qu'une personne de ma famille."

J'ai perdu confiance en tout le monde

La chute a donc d'autant plus été brutale. "Le jour où je me suis dit qu'il fallait que je coupe les ponts, j'en ai pleuré, il y a des soirées où je rentrais bourrée, je pleurais toute la nuit, je n'étais pas bien, j'ai perdu confiance en tout le monde. Du coup en ce moment je fais une thérapie, je vois une psy par rapport à ça, par rapport à la confiance et ça me fait trop du bien", a tout de même relativisé Maeva Ghennam.

Rappelons que depuis cette affaire, Carla Moreau a préféré quitter sa famille des Marseillais avec son fiancé Kevin Guedj. Une famille qui la prenait pour "la personne à abattre" selon eux. La jolie blonde de 24 ans a depuis retrouvé une place à l'écran sur MyCanal avec sa série-réalité La Mif.