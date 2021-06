Carla Moreau et Kevin Guedj brouillés avec Les Marseillais ? Paga confirme et évoque son futur à la télé

Jeudi 3 juin 2021, Carla Moreau et Kevin Guedj étaient les invités de Touche pas à mon poste pour annoncer une grande nouvelle ! Le couple a décidé de quitter Les Marseillais, le programme qui l'a révélé au grand public. Les amoureux ont désormais pour projet d'être les stars de leur propre télé-réalité, laquelle sera diffusée sur C8 et suivra les préparatifs de leur mariage à venir. Une décision qui a été compliquée à prendre et qui survient quelques mois après le scandale de sorcellerie qui les a éclaboussés. "Je pense que pour notre bien personnel, c'est la bonne chose à faire. (...) Je pense que c'était le moment de partir, on ne va pas se mentir. On a passé de super années, c'était magnifique, mais c'était le moment opportun", a déclaré Kevin Guedj.

Les parents de Ruby (1 an et demi) n'ont toutefois pas souhaité s'épancher sur le sujet, admettant néanmoins à demi-mot qu'ils ne parlaient plus à leurs célèbres fratés, à l'exception de l'un d'entre eux : Paga Neuron. Il n'en fallait pas plus pour que certains craignent de voir ce dernier à son tour quitter sa famille des Marseillais pour suivre le couple dans ses nouveaux projets. Face aux très nombreux messages reçus, Paga a donc fait une mise au point très claire sur Instagram ce samedi 5 juin 2021.

C'est une page qui se tourne...

"On l'a tous vu à la télé, mon ami Kevin quitte Les Marseillais avec Carla. Étant donné que je suis le seul à parler à Kevin des Marseillais, j'ai reçu 899 000 messages me demandant si moi aussi j'allais quitter les Marsellais pour rejoindre Kevin. Alors, je vous réponds : je reste dans Les Marseillais, ça c'est la grande nouvelle. J'ai toujours mon contrat d'exclu, je me sens bien avec la production", a-t-il confié.

Sans rentrer dans les détails, Paga a fait savoir que la polémique autour de la sorcellerie l'avait "beaucoup affecté" ainsi que "certains des Marseillais". Reste qu'il est toujours aussi proche de Kevin et Carla. "Pour ma part je suis très content pour eux. C'est la vie, c'est une page qui se tourne, moi dans tous les cas je reste, le mercato c'est pas pour maintenant. Quoi qu'il en soit, je leur souhaite tout le bonheur du monde, et on va se recroiser un jour ou l'autre. Dans tous les cas c'est mon ami. Donc voilà le débat est clos". Une réponse qui doit certainement rassurer tous les fans du jeune homme.