Carla Moreau et Kevin Guedj brouillés avec les Marseillais : "Si on était revenus dans l'émission..."

Carla Moreau et Kevin Guedj ne le savaient pas, mais Les Marseillais à Dubaï (W9) était leur dernière saison. Alors qu'ils participaient à la télé-réalité emblématique depuis 2016 et 2015, les parents de Ruby (1 an) ont pris la décision de quitter le programme comme ils l'ont annoncé dans Touche pas à mon poste (C8) le 3 juin 2021. Ils ont également évoqué quelques tensions avec certains candidats.

"Ça a été une décision compliquée", a confié le beau brun de 31 ans à Cyril Hanouna. Et de justifier leur choix : "Je pense que pour notre bien personnel, c'est la chose à faire." La production a bien tenté de les retenir, mais rien n'y a fait. Carla Moreau a ensuite expliqué qu'il y avait "un peu des embrouilles" avec des candidats des Marseillais. Seul Paga, qu'ils voient régulièrement, était au courant de leur départ, ce qui en dit long sur leur relation avec Julien Tanti, Maeva Ghennam et les autres. "Pour les autres, on a préféré en parler directement à la production pour leur dire", a précisé Kevin.

Carla et Kevin ont assuré que l'affaire de sorcellerie n'avait en rien joué dans leur décision, ni les tensions avec les autres. "Si on était revenus, certes on aurait encore eu des embrouilles, mais au final quand on est enfermés dans une maison 24h/24h, on se réconcilie. On s'est demandé si cette histoire n'était pas arrivée au bon moment pour rebondir sur autre chose", a déclaré la jeune femme.

Pour rappel, fin février, la belle blonde de 24 ans a été accusée d'y avoir eu recours pour nuire à plusieurs candidats, parmi lesquels sa meilleure amie Maeva Ghennam ou Manon Marsault. Mais elle l'assure, elle a été manipulée et victime de racket de la part de sa voyante. Malgré tout, certains ne sont, semble-t-il pas, prêts à lui pardonner.

Qu'à cela ne tienne, Carla va se concentrer sur son nouveau projet avec Kevin. Les tourtereaux vont travailler avec la production de Cyril Hanouna sur une émission centrée sur leur mariage.