Carla Moreau, l'après scandale : coup de gueule pour son retour à une vie normale

Accusée d'avoir fait appel à une voyante pour jeter des sorts à ses amis des Marseillais et leurs enfants, Carla Moreau est actuellement en pleine bataille judiciaire avec Danae. De retour sur les réseaux sociaux après avoir expliqué qu'elle avait en réalité été rackettée et manipulée par la voyante, la femme de Kevin Guedj sort peu à peu la tête de l'eau et tente tranquillement de reprendre le cours de sa vie. De retour sur Snapchat, la maman de Ruby a très rapidement repris ses activités commerciales, à savoir ses placements produits sponsorisés par l'agence de Magali Berdah, Shauna Events. Très vite, nombre d'internautes ont été scandalisés de constater que Carla avait recommencé cette pratique, pourtant décriée par de nombreuses personnalités comme Moundir qui y voient du dropshipping abusif.

En colère, la candidate de télé-réalité explique : "Je voulais faire une petite parenthèse, bon il y a très peu de commentaires comme ça mais j'en ai vu quand même quelques uns qui disaient : 'Elle a repris les réseaux sociaux elle a directement repris les placements de produits'. Bah oui, j'ai recommencé mon métier. Mon métier c'est d'être influenceuse, du coup je retravaille c'est logique. Si j'avais travaillé dans la coiffure, si j'avais eu exactement le même problème je me serais absentée pour ce problème effectivement mais je serais repartie ensuite couper les cheveux. Oui forcément. Parce que le travail la vie ne s'arrête pas après un souci, faut continuer forcément à continuer à travailler. Mon métier c'est celui-ci donc ces commentaires là, je comprends pas grand chose."

Remontée et visiblement sur les nerfs, elle ajoute : "Donc oui la vie ne s'arrête pas à un problème on a tous des soucis, tous autant que vous êtes mais c'est pas pour autant que vous arrêtez de travailler. Vous avez tous des factures à payer, vous avez tous la plupart des enfants à devoir nourrir donc ce sont des commentaires bizarres."

Pour rappel, Carla Moreau s'était absentée un long moment des réseaux sociaux suite à l'affaire de sorcellerie qui a secoué tous les Marseillais. Le 17 mars 2021, elle revenait finalement sur Instagram en confiant : "Je viens vous donner des nouvelles. Il faut savoir que cette histoire m'a fait beaucoup beaucoup de mal, m'a énormément affectée, depuis beaucoup d'années mais encore plus depuis ces dernières semaines où tout est sorti au grand jour. J'ai eu la chance d'avoir ma famille et d'avoir énormément de messages de soutien de ma communauté, que je voulais remercier. Je ne pensais vraiment pas avoir une communauté aussi sincère et bienveillante envers moi."