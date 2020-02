Moundir lynché par Julien et Manon Tanti : il évoque un mystérieux clash

Actuellement à l'antenne sur W9 pour le retour des Marseillais, Manon Marsault et Julien Tanti sont sollicités de toute part. Ils ont récemment accordé une interview au Youtubeur Sam Zirah pour son émission En Toute Intimité. Au cours de cet entretien, le couple est revenu sur le cas Moundir, après que ce dernier ait taclé les vedettes de télé-réalité qui partent vivre à Dubaï tout en continuant leur business de codes promo en France. Manon Marsault avait estimé qu'il était alors "hypocrite" de sa part de juger les influenceurs.

Pour Sam Zirah, la jeune maman en remet une couche. "C'est quelqu'un qui, à force m'énerve, parce qu'il critique souvent et là c'était le post de trop", a-t-elle déclaré. Julien Tanti surenchérit alors en laissant entendre qu'en raison de cette sortie publique, Moundir se serait fait virer de Moundir et les apprentis aventuriers qu'il animait depuis quatre ans. Sam Zirah, toujours plus curieux, interroge ensuite les amoureux sur un clash qui aurait eu lieu entre Moundir et Jessica Thivenin sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du monde. "C'était il y a deux ans", se souvient Julien Tanti. Et d'ajouter : "Jessica, elle ne peut pas se le voir ! Parce que Jessica c'est une fille qui est très Girl Power, et Moundir on sait qu'il crache un peu sur les femmes. Dans ses précédentes aventures il a fait des horreurs avec les femmes. Il leur a mal parlé... Jessica, elle n'aime pas ça." Les jeunes mariés n'en diront pas beaucoup plus, à part que l'animateur n'aurait pas respecté l'épouse de Thibault Garcia.

N'as-tu pas honte ?

Ces confidences choc n'ont pas échappé au principal intéressé, lequel s'est expliqué via sa story Instagram. "Julien, quelle surprise ce que je viens d'entendre ! N'as-tu pas honte ? Comment tu peux oser dire des choses aussi diffamantes à mon encontre ?", a-t-il déclaré avant de revenir sur le cas de Jessica Thivenin. "Tu as cité Jessica. Tu sais ce qu'il s'est passé ce jour-là, lors de l'épreuve des combattants, entre vous les Marseillais, et vous Le Reste du Monde. Tu te doutes bien que tu n'étais pas le seul lorsqu'il y a eu cette chose honteuse. Tu te souviens de ce qu'il s'est passé. Je ne vais pas le dire ici. Tu te souviens quand j'ai retiré mon oreillette et que j'ai dit que maintenant, je vais travailler avec des gens qui eux, au moins, vont me respecter. Est-ce que tu veux que je continue avec ce qu'il s'est passé ensuite avec la production et la chaîne ? Est-ce que tu penses qu'il serait normal que je le dise là ?" Mais alors que s'est-il passé sur ce fameux tournage pour que les esprits s'échauffent ? Le mystère reste pour l'heure entier.

Moundir a simplement conclu ce règlement de compte en revenant sur son départ de Moundir et les apprentis aventuriers. "Comment tu oses dire que j'ai été viré ? Moi on ne me tient pas avec de l'argent. J'ai quitté une émission qui était au maximum de son audience, qui était la meilleure, qui portait mon prénom", a-t-il rappelé. Et pour terminer de recadrer Julien Tanti une dernière fois : "J'accepterais que tu cites mon prénom quand ta vie sera un exemple."