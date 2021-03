Carla moreau et la sorcellerie : a-t-elle envoyé des chèques en bois ? L'étrange message de l'assistant de Danaé

C'est une affaire qui est loin d'être terminée. Carla Moreau a été accusée d'avoir recours à la sorcellerie pour notamment nuire à des candidats des Marseillais. Lundi 8 mars, la candidate de W9 était invitée dans Touche pas à mon poste (C8) pour livrer sa version des faits. Le lendemain, c'était au tour de la voyante Danaé Roux Custode de dire sa vérité.

Si Carla Moreau a assuré que pendant un moment, elle n'était plus en contact avec la voyante et que Danaé a fini par la forcer à faire des travaux occultes, la voyante a nié les faits. Selon elle, c'est bel et bien la blonde de 24 ans qui lui a demandé de faire du mal à Maeva Ghenamm ou d'autres participants des Marseillais. Et elle assure que leur relation a toujours été bonne. Les vidéos sorties sur Internet, elle les aurait enregistrées afin de prouver à sa cliente qu'elle avait bel et bien jeté le sort demandé.

Danaé a aussi contesté fermement les accusations de racket et d'extorsion de fonds dont elle fait l'objet. Concernant les fameux 1,2 millions d'euros, elle s'est justifiée : "Cette somme là, ce n'est pas ça, je n'ai pas le chiffre exacte, ça peut s'en rapprocher... Mais ce n'est pas moi qui lui ai demandé et c'est sur des années, de 2015 à 2021." Intrigué, le chroniqueur Guillaume Genton a dévoilé des captures d'écran d'une conversation entre un supposé assistant de la voyante et Carla Moreau. Et l'homme en question était "insistant sur le paiement". "Débrouillez-vous ce n'est plus mon problème. Il n'y a plus d'arrangement possible. l y a quatre chèques : 2 000 euros, 4 000 euros, 6 000 euros et 8 000 euros. Déposez aujourd'hui et débrouillez-vous pour qu'ils soient payés. (...) Et si vous décidez de ne pas me régler, je prendrais d'autres mesures et serait contraint de venir discuter avec Kevin pour me faire régler", pouvait-on notamment lire.

Après avoir assuré qu'elle n'avait pas d'assistant, Danaé a confié : "A un moment donné, mon ancienne cliente m'a fait des chèques impayés, je peux aussi le prouver. Vous savez que quand on pose un chèque, le temps qu'il se voit sur le compte, il faut onze jours de valeurs sur la banque. Ces chèques me sont revenus impayés. J'ai demandé de me faire payer ce qui n'a pas été payé sur mon compte." Qui dit vrai entre Carla et elle ? Ce sera aux enquêteurs de tirer toute cette affaire au clair.