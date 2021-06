Carla Moreau et Kevin Guedj quittent Les Marseillais : ils officialisent et annoncent leur nouveau projet

Au début du mois de mars, Carla Moreau s'est empêtrée dans un sacré scandale. La jolie blonde de 24 ans a été accusée de sorcellerie après que des audios accablants ont été dévoilés. Elle y souhaitait alors du mal aux autres candidats des Marseillais, et même à leurs enfants. Après avoir gardé le silence quelques semaines, Carla Moreau a nié avoir eu de mauvaises intentions, expliquant s'être en réalité retrouvée menacée, rackettée et manipulée par sa voyante, Danae, pendant plusieurs années.

Alors que l'enquête suit son cours, Carla Moreau et Kevin Guedj en ont profité pour prendre du recul avec leur image publique. Fini les placements de produits à rallonge et les confidences trop personnelles, les amoureux ont repris le contrôle de leur vie et savourent pleinement leur quotidien à Marseille avec leur fille Ruby (1 an et demi), bien loin de leurs fratés tous à Dubaï, avec qui ils seraient toujours en froid.

Ils s'apprêtent pourtant à faire un retour en force à l'antenne. C'est ce qu'ils sont venus annoncer dans Touche pas à mon poste jeudi 3 juin 2021. Malheureusement pour leurs fans, Carla Moreau et Kevin Guedj ne comptent pas retrouver les Marseillais dans les prochaines saisons ou les cross avec le Reste du Monde.

C'était le moment de partir

"La question est vite répondue, non clairement, on a décidé d'arrêter. Ça faisait sept ans, Carla six ans, on s'est connu là bas, on a tout fait, on a une petite fille maintenant... On a pris cette décision qui n'est pas facile, on était bien avec cette production, c'était vraiment bien", a déclaré Kevin Guedj. Et d'ajouter : "Je pense que pour notre bien personnel, c'est la bonne chose à faire. (...) Je pense que c'était le moment de partir, on ne va pas se mentir. On a passé de super années, c'était magnifique, mais c'était le moment opportun".

Kevin et Carla sont bien conscients qu'il s'agit là d'un "grand risque" pour leur carrière. "C'est l'émission la plus regardée, on est là grâce à eux, du coup c'est un risque à prendre mais pour nous c'est la meilleure chose à faire. Si on le regrette plus tard, tant pis", a reconnu le jeune homme.

Mais alors, quelle suite pour les amoureux ? Eh bien, c'est sur C8, en collaboration avec H2O Productions, que leurs fans vont désormais pouvoir les retrouver. Carla Moreau et Kevin Guedj se sont en effet rapprochés de Cyril Hanouna pour réaliser un tout nouveau projet. "On s'était vu et je t'ai proposé de faire quelque chose autour de nous et on va faire notre mariage. En gros c'est simple, on va suivre notre vie, avec nos amis, plein de choses vont se passer, le but c'est de suivre notre mariage, ça va être rigolo", a annoncé Kevin. Les parents de Ruby ont assuré que cette décision était mûrement réfléchie et se disent "très heureux" d'entamer ce nouveau chapitre.