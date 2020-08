Les Marseillais VS Le Reste du monde : Une ex-Miss au casting

C'est officiel, le coup d'envoi de la saison 5 des Marseillais VS Le Reste du monde sera donné le 31 août 2020, à 18h50. Parmi les candidats se trouvent des visages bien connus des téléspectateurs de W9 tels que Julien Tanti, Manon Marsault, Nikola Lozina ou Laura Lempika. Mais d'autres comme Charlotte Bobb ont un peu moins de notoriété. Pourtant, la belle blonde a déjà été vue à la télé et a failli participer à Miss France comme l'ont remarqué nos confrères de TV Mag.

"Déterminée et sportive, Charlotte débarque pour la première fois dans la famille du Reste du monde. Célibataire et maline, elle n'hésitera pas à déstabiliser les Marseillais si cela lui permet de ramener plus de contrats à sa famille. Mais attention, derrière le jeu, l'amour peut lui jouer des tours", est décrite Charlotte Bobb dans le communiqué de presse de l'émission de télé-réalité de W9. Mais la chaîne ne dit pas qu'elle a déjà participé aux Princes de l'amour en 2019. Elle avait tenté de séduire Illan. Le communiqué ne précise pas non plus que la jeune femme de 23 ans est une ancienne Miss.

En novembre 2015, alors qu'elle n'avait que 18 ans, Charlotte a croisé la route d'Iris Mittenaere, tout juste élue Miss Nord-Pas-de Calais 2015 avant d'être sacrée Miss France 2016 et plus tard Miss Univers 2016. La candidate de télé-réalité a été élue Miss Pévèle 2015, une élection départementale qualificative pour le concours Miss Nord-Pas-de-Calais 2016. "J'ai 18 ans et j'habite à Hénin-Beaumont. Je pratique le sport en salle. Faire les concours de miss, c'est ma passion et j'ai déjà posé plusieurs fois comme mannequin. Je serai présente sur tous les événements et animations de la Pévèle", s'était-elle présentée.

Malheureusement, Charlotte Bobb n'avait pas remporté l'élection de Miss Nord-Pas-de Calais l'année suivante. Le jury lui a préféré Laurine Maricau pour l'élection de Miss France 2017. Elle a été élue première dauphine et l'avait en travers de la gorge car, selon elle et d'autres candidates, l'élection était jouée d'avance.