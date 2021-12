Maddy Burciaga et Benjamin Samat fiancés : grosse bague et incroyable demande en mariage

Ils ont fêté leur 1 an ensemble au mois de septembre et ont décidé de pérenniser leur amour. Benjamin Samat a demandé la main de sa chérie, la belle Maddy Burciaga, le 29 novembre dernier. Le couple a partagé des images de cet instant plein d'amour le 3 décembre sur Instagram.

On peut ainsi voir Benjamin Samat, habillé d'un costume noir, poser un genou à terre et enfiler la bague de fiançailles au doigt de la jolie blonde de 27 ans, qui portait une magnifique robe vert émeraude dos nu et fendue sur le côté.

L'ancien candidat de télé-réalité a mis les petits plats dans les grands pour faire sa demande en mariage : autel, fleurs, bougies, pétales de rose au sol formant un énorme coeur et des lettres géantes qui forment le message "Marry Me" et bien entendu un solitaire somptueux. "YES ! Future Madame SAMAT 29/11/2021", peut-on lire en légende de la série de clichés postée par les amoureux. Beaucoup d'influenceurs et stars de la télé-réalité comme Fidji Ruiz et Hillary Vanderosieren ont réagi dans l'espace commentaires, expliquant ne pas être surpris par cette demande.

Il faut dire que, depuis qu'ils se sont rencontrés dans Les Marseillais (W9), Maddy et Benjamin ne se sont plus quittés malgré les hauts et les bas qu'ils ont pu traverser et se sont prouvés leur amour de diverses manières.