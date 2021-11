Stéphanie Durant maman : son bébé de 1 mois hospitalisé et sous perfusion

Voilà déjà un tout petit peu plus d'un mois que Stéphanie Durant a endossé le plus beau rôle : celui de devenir maman. Le 20 octobre dernier, l'ex-star des Marseillais et son mari Théo Soggiu ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont choisi de prénommer Loann. Depuis, le couple nage dans le bonheur et profite de chaque instant avec leur petite merveille dont le visage n'a toujours pas été dévoilé. Mais avoir un bébé est également synonyme de stress. Stéphanie Durant a connu une belle frayeur tout récemment, lorsque son fils est tombé malade. Ce qui l'a conduit à se faire hospitaliser...

"La nuit dernière s'est très mal passée : il pleurait à sanglots sans comprendre ce qu'il avait, il ne prenait plus les biberons et avait d'énormes quintes de toux. Ce matin, on avait rendez-vous chez le pédiatre qui a préféré ne pas prendre de risques et hospitaliser Loann pour faire plusieurs tests et le garder en observation", a écrit la jeune femme de 30 ans en story Instagram ce mercredi 24 novembre, sous une photo de Loann dans les bras tendres et protecteurs de son papa.

Stéphanie Durant a poursuivi en révélant le mal dont souffre son fils, expliquant qu'il doit continuer d'être pris en charge. "On a les résultats, c'est bien une bronchiolite (infection respiratoire des petites bronches due à un virus respiratoire, ndlr), il est sous antibio par perfusion, il va beaucoup mieux et remange ! Donc voilà, on reste à l'hôpital pour observation", a-t-elle annoncé. Et de conclure, rassurée malgré tout : "Il va bien et c'est le principal."

Nul doute que Stéphanie Durant donnera prochainement des nouvelles du nourrisson à sa communauté de plus de 3 millions de personnes. En attendant, la jolie brune se fait plutôt discrète sur la Toile, profitant certainement de sa petite famille en toute intimité.