Stéphanie Durant maman pour la 1e fois : son fils est né, prénom original et déjà le retour à la maison

C'est au mois d'avril dernier que Stéphanie Durant et Théo Soggiu avaient révélé attendre un heureux événement, après des mois à ruser pour garder cette information secrète. Dans la foulée, la jolie brune avait livré ses premières confidences de femme enceinte. On apprenait alors que, contrairement à sa meilleure amie Jessica Thivenin qui attendait avec difficulté la petite soeur de Maylone (bientôt 2 ans), elle vivait une belle et sereine grossesse.

Quelques semaines plus tard, le couple qui s'est marié en 2020 dans la plus stricte intimité, avait dévoilé le sexe de bébé auprès de leur communauté au terme d'une fabuleuse baby-shower organisée à Marseille. "C'est fou, mais je l'ai toujours senti, même avant que je sois enceinte. Notre premier enfant sera un garçon et je ne m'étais pas trompée. Un futur Mini Théo, je suis comblée de bonheur. Mon amour @theosoggiu une nouvelle vie est en train de démarrer... Je t'aime chaque jour un peu plus (surtout depuis que je suis enceinte)", s'émouvait Stéphanie Durant sur les réseaux.

Félicitations aux jeunes parents !