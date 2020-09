Tous en cuisine : Carla Moreau taclée par Cyril Lignac devant sa fille Ruby

Mardi 29 septembre 2020, Cyril Lignac animait un nouveau numéro de Tous en cuisine en direct sur M6. Un numéro un peu particulier puisqu'il s'agissait d'une spéciale Marseille. L'acolyte du chef Jérôme Anthony a même eu la chance de cuisiner depuis le célèbre stade Vélodrome. Et parmi les invités ne se trouvaient que des personnes originaires de la cité phocéenne avec leur accent chantant. Qui de mieux pour représenter la ville du Sud que des Marseillais ? Ce sont donc Carla Moreau et Kevin Guedj qui ont eu l'opportunité de faire découvrir leurs talents derrière les fourneaux aux téléspectateurs, sous les yeux de leur fille Ruby (bientôt 1 an).

S'ils suivaient la recette du jour avec rigueur, l'ambiance s'est quelque peu refroidie au moment où Cyril Lignac s'est permis une remarque envers Carla Moreau. "Cyril, j'ai compris pourquoi t'es pas gros ! Tu fais trop de sport quand tu cuisines c'est pas possible ! J'en peux plus j'ai le bras qui va exploser", lui a-t-elle d'abord fait savoir, vraisemblablement déjà fatiguée. "Eh Carla pour une fois que tu travailles !", lui a alors rétorqué le présentateur du Meilleur Pâtissier.

De quoi piquer au vif la candidate de télé-réalité : "Oh détrompes toi ! Déjà le supporter lui, c'est toute une histoire", s'est-elle défendue aussitôt en parlant de Kevin. Ce dernier ne l'a d'ailleurs pas franchement soutenue à ce moment-là... "Elle bosse : elle se réveille, elle va faire pipi, elle va se coucher...", a-t-il ironisé pendant que sa fiancée continuait de se justifier : "Je m'occupe de ma fille, le meilleur travail au monde".

Carla Moreau n'a eu décidément aucun répit pendant l'émission car, à la fin, c'est même Jérôme Anthony qui s'y est mis. L'animateur, qui avait apparemment du mal avec sa voix aiguë et portante, ne s'est pas privé d'en faire la remarque. "Kevin, il n'y a pas un bouton volume qu'on peut mettre à Carla ?", a-t-il demandé. Mais, malheureusement pour lui, la principale intéressée n'a pas eu d'extinction de voix.