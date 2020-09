Le Meilleur Pâtissier : Mercotte écartée, gros changement à cause du Covid-19

Le tournage du Meilleur Pâtissier saison 9 reprend ! Il y a quelques semaines, tout avait été brutalement stoppé. Pas moins de 16 membres de l'équipe avaient contracté le coronavirus. La production avait depuis pris des mesures sanitaires encore plus strictes. Désormais, tout est rentré dans l'ordre... ou presque. En effet, comme révélé sur Instagram, Mercotte ne sera plus aux côtés de Cyril Lignac et Julia Vignali.

Installée chez elle, à Saint-Alban-Leysse dans la région Rhône-Alpes, Mercotte indique en légende être "en place pour le duplex avec le château", en référence au château de Groussay à Montfort-l'Amaury (Yvelines) où est tournée l'émission du Meilleur Pâtissier depuis la deuxième saison du programme. En réponse à un commentaire d'internaute, Jacqueline Mercorelli,de son vrai nom, a indiqué que la situation était "très complexe", évoquant "beaucoup de matériel et de techniciens" chez elle.